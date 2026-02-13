13/02/2026 11:52

【ＡＩ】全球首家機器人9S店湖南長沙開業，集合展示、交易、服務與成果孵化功能

《經濟通通訊社13日專訊》隨著機器人產業加速落地，以4S店、6S店等為代表的體驗式營銷模式逐漸興起。全球首家機器人9S店--超能機器人大世界周二（10日）在湖南長沙開業。這是該公司繼去年11月開設機器人4S店後，進一步升級探索機器人行業「線下深度體驗+線上全流程服務」新模式，並且是目前全國規模最大、功能最全的機器人展示與服務中心。



據介紹，該9S店總面積15000平方米，首期開放近5000平方米。「9S」即機器人場景展示(Scenario)、產品銷售(Sales)、租賃服務(Subscription)、定制開發(Solution)、售後維護(Support)、新品發布(Showcase)、成果孵化(Success)、科普研學(Science)、人才培訓(Skill)共九大功能模塊，整合展示、交易、服務與孵化功能。店內匯聚智慧康養、智能製造、智慧教育等六大領域超過100款機器人，呈現50多個可沉浸體驗的應用場景，支持從方案驗證到商業轉化的全流程服務。



超能機器人創始人肖湘江表示，公司計劃在全國超百個地級市開設超千家門店，通過「一城一品一鏈」模式，鏈接上下游資源，完善區域機器人產業生態。(sl)