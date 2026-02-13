13/02/2026 17:11
【聚焦數據】內地1月末社融規模存量449.11萬億元，同比增8.2%
《經濟通通訊社13日專訊》人行發布數據顯示，初步統計，2026年1月末社會融資規模存量為449.11萬億元（人民幣．下同），同比增長8.2%。
其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為273.3萬億元，同比增長6.1%；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額為1.09萬億元，同比下降12.1%；委託貸款餘額為11.3萬億元，同比增長0.2%；信託貸款餘額為4.67萬億元，同比增長7%；未貼現的銀行承兌匯票餘額為2.78萬億元，同比增長6.7%；企業債券餘額為34.69萬億元，同比增長6.1%；政府債券餘額為95.9萬億元，同比增長17.3%；非金融企業境內股票餘額為12.23萬億元，同比增長3.9%。(jq)
