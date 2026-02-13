26,567.12
-465.42
(-1.72%)
26,517
-13
(-0.05%)
低水50
9,032.71
-142.47
(-1.55%)
5,360.42
-48.56
(-0.90%)
2,575.78億
4,082.07
-51.95
(-1.257%)
4,660.41
-59.17
(-1.254%)
14,100.19
-182.81
(-1.280%)
2,600.79
-38.04
(-1.44%)
66,984.3400
+712.1700
(1.075%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.1019
休市港股: 2月16日(下午), 2月17日至2月19日休市；美股: 2月16日休市；滬深港通 (北向): 2月16日至2月23日休市；滬深港通 (南向): 2月16日至2月23日休市
恒生指數
26,567.12
-465.42
(-1.72%)
期指(夜)
低水50
26,517
-13
(-0.05%)
國企指數
9,032.71
-142.47
(-1.55%)
科技指數
5,360.42
-48.56
(-0.90%)
大市成交
2,575.78億
股票
2,393.28億
(92.915%)
窩輪
78.16億
(3.034%)
牛熊證
104.34億
(4.051%)
即時更新：13/02/2026 17:59
可賣空股票總成交
2,252.92億
主板賣空
457.66億
(20.314%)
更新：13/02/2026 16:59
上証指數
成交：8,468.08億
4,082.07
-51.95
(-1.257%)
滬深300
4,660.41
-59.17
(-1.254%)
深証成指
14,100.19
-182.81
(-1.280%)
MSCI中國A50
2,600.79
-38.04
(-1.44%)
比特幣
資料由Binance提供
66,984.3400
+712.1700
(1.075%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1019
10年國債孳息率
4.09%
3個月國債孳息率
3.70%
10年-3個月國債孳息率
0.39%
更新：12/02/2026 16:02
最佳銀行兌換
澳元兌港元
電匯客戶買入
5.1002
電匯客戶賣出
5.5175
更新：13/02/2026 18:40:36
最新重要數據
印度-消費者物價指數(年率)
公佈值
2.75%
公佈日期
12/02/2026 18:30
英國-國內生產總值(季率)
公佈值
0.10%
公佈日期
12/02/2026 15:00
英國-國內生產總值(年率)
公佈值
1.00%
公佈日期
12/02/2026 15:00
