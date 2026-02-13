13/02/2026 17:19
【聚焦數據】內地1月社會融資規模增量7.22萬億元，勝預期
《經濟通通訊社13日專訊》人行發布數據顯示，初步統計，2026年1月份社會融資規模增量為7.22萬億元（人民幣．下同），比上年同期多1662億元，高於市場預期的7.05億元。
其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加4.9萬億元，同比少增3178億元；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣增加468億元，同比多增860億元；委託貸款減少192億元，同比多減641億元；信託貸款減少4億元，同比多減627億元；未貼現的銀行承兌匯票增加6293億元，同比多增1639億元；企業債券淨融資5033億元，同比多579億元；政府債券淨融資9764億元，同比多2831億元；非金融企業境內股票融資291億元，同比少182億元。(jq)
