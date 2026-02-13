13/02/2026 11:18

【特朗普當政】臨時撥款到期，美國國土安全部將於周五晚間停擺

《經濟通通訊社13日專訊》由於移民執法問題陷入政治僵局，臨時撥款到期，美國國土安全部將於周五（13日）晚間停擺。美國國會下周休會，目前無法預測停擺會持續多久。



根據美國國會眾議院本月3日通過的撥款法案，國土安全部的臨時撥款將於13日到期。美國參議員周四（12日）將就國土安全部撥款法案進行投票。知情人士稱，一旦該法案不可避免地失敗，共和黨人計劃嘗試通過至少一項持續撥款決議。不過，他們需要參議院民主黨人的支持才能推進任何此類措施，而民主黨周三（11日）表示，他們無意就臨時撥款法案進行合作。



此外，美國政府邊境事務主管霍曼表示，特朗普已同意結束聯邦執法機構在明尼蘇達州，針對非法移民的大規模執法行動。現時已有超過4000人被捕。(rc)