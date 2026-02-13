13/02/2026 11:19

【ＡＩ】OpenAI聲稱DeepSeek蒸餾美國AI模型以獲取優勢

《經濟通通訊社13日專訊》據彭博新聞社獲得的備忘錄，OpenAI向美國議員警告，表示其中國競爭對手DeepSeek正採用不公平且日益複雜的手段，從美國領先的人工智能模型中，提取結果用於訓練其下一代R1聊天機械人。



OpenAI在周四（12日）提交給美國眾議院中國特設委員會的備忘錄中表示，DeepSeek採用蒸餾技術，利用OpenAI及其他美國前沿實驗室的開發能力。該公司表示檢測到了「新的、混淆的方法」，意在規避OpenAI為防止模型輸出被濫用而設置的防護機制。



OpenAI在備忘錄中引述在平台上觀察到的活動表示，儘管公司在打擊違反其服務條款的用戶，但蒸餾行為仍在持續且手段愈發複雜，這種做法主要與中國有關，偶爾也涉及俄羅斯。



眾議院中國特設委員會主席John Moolenaar周四在聲明中表示：「中國公司將繼續蒸餾並利用美國人工智能模型為自身謀利，就像他們當初抄襲OpenAI打造DeepSeek一樣。」(rc)