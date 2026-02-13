13/02/2026 11:28

【高市勝選】日圓勢創2024年以來最佳單周表現，財政擔憂暫緩解

《經濟通通訊社13日專訊》日圓勢將創下2024年11月以來的最大單周漲幅，市場樂觀預期，日本首相高市早苗的勝選，將使她能夠在維持金融市場信任的同時，擴大財政刺激規模。



日圓兌美元匯率已連續四個交易日走強，本周至今上漲約2.8%。風險資產跌勢加深，避險需求亦支撐日圓匯率。



日本外匯事務最高官員三村淳表示，儘管日圓本周走強，但政府仍對匯率走勢保持高度警覺。圍繞著政府可能出手支撐日圓的不安情緒，也限制日圓下行。



隔夜指數掉期顯示，日本央行4月升息的可能性約為78%。投資者密切關注日本央行官員田村直樹周五（13日）的演講以及美國CPI數據，以幫助判斷美日利差和日圓走勢。(rc)