16/02/2026 08:59

中國白銀集團(00815)擬折讓近18%配股淨籌4.6億元作日喀則礦資本開支及勘探

《經濟通通訊社16日專訊》中國白銀集團(00815)分別與六名認購人訂立六份認購協議，擬向其配售合共9.1億股新股，佔公司擴大後已發行股本的約23.06%，每股作價0.51元，較公司上日收市價0.62元折讓約17.74元，所得款項淨額將約為4.63億元，當中80%用作該公司按其於日喀則礦持股兩成比例的預期資本開支出資、普查、勘探作業、以及向日喀則礦項目提供後續融資，其餘作一般營運資金。



公司董事會認為，本次認購可改善集團流動資金及營運彈性，支持日喀則礦開發及業務增長，且無新增債務負擔；董事會認為認購條款公平合理，符合公司及股東整體利益，預計所得款項淨額將於2027年底前悉數使用。



認購完成後，公司已發行股份由約30.36億股增至約39.46億股。主要股東持股比例均被攤薄，例如Rich Union由10.15%降至7.81%，Newline Dragon由7.71%降至5.93%；新增認購人合計持股約23.05%，其他公眾股東比例由82.09%降至63.16%。(eh)