16/02/2026 16:04

《再戰明天》日本公布CPI，美國公布PMI等數據

《經濟通通訊社16日專訊》日本公布CPI，及美國公布PMI等數據，料為周五（20日）市場焦點。



周五中國內地及台灣假期休市。各國重要經濟活動方面，本港時間周五晚10:45pm，亞特蘭大聯儲總裁博斯蒂克參與一場關於經濟前景的座談會。



數據方面，周二（17日）3:00pm（本港時間．下同），英國公布1月失業率。同一時間，德國公布1月消費者物價指數，月率料由持平升上0.1%，年率升幅料由1.8%擴大至2.1%。9:30pm，美國公布1月零售銷售；2月紐約聯邦儲備銀行製造業指數料由7.7降至6.2。11:00pm，美國公布2月NAHB房屋市場指數，料由37升至38。周三（18日）7:50am，日本公布1月出口，年率升幅料由5.1%擴大至13%；1月進口年率升幅料由5.2%收窄至3.5%；1月貿易收支料由1135億日圓跌至負21291億日圓。3:00pm，英國公布1月消費者物價指數，月率料由0.4%逆轉至下滑0.5%，年率升幅料由3.4%收窄至3%；1月核心消費者物價指數年率升幅料由3.2%收窄至3%。5:30pm，英國公布12月房價指數。9:30pm，美國公布12月建築許可；12月耐用品訂單料由5.3%逆轉至下滑2%；12月新屋動工。10:15pm，美國公布1月產能利用率，料由76.3%升上76.5%；1月工業生產月率升幅料維持於0.4%。11:00pm，美國公布12月領先指標，跌幅料由0.3%收窄至0.2%；1月領先指標。周四（19日）5:00am，美國公布12月長期資本流動。8:30am，澳洲公布1月失業率，料由4.1%升上4.2%。9:30pm，美國公布12月出口；12月進口；12月貿易收支料由負568億美元收窄至負558億美元；12月批發庫存月率升幅料維持於0.2%；連續申請失業救濟金人數料由186.2萬降至186萬；首次申請失業救濟金人數料由22.7萬降至22.5萬。11:00pm，美國公布1月成屋待完成銷售，月率料由下滑9.3%改善至升2%。同一時間，歐元區公布2月消費者信心指數，料由負12.4收窄至負11.7。



*德國公布PPI，德國、英國及歐元區公布PMI*



周五6:00am，澳洲公布2月製造業採購經理人指數。7:30am，日本公布1月消費者物價指數，年率升幅料由2.1%收窄至1.6%。3:00pm，德國公布1月生產者物價指數，年率跌幅料由2.5%收窄至2.1%，月率料由下滑0.2%改善至升0.3%。4:30pm，德國公布2月製造業採購經理人指數，料由49.1升至49.5；2月綜合採購經理人指數料由52.1升至52.3；2月服務業採購經理人指數料維持於52.4。5:00pm，歐元區公布2月綜合採購經理人指數，料由51.3升至51.5；2月服務業採購經理人指數料由51.6升至51.9。5:30pm，英國公布2月製造業採購經理人指數，料由51.8降至51.5；2月綜合採購經理人指數料由53.7降至53.3；2月服務業採購經理人指數料由54降至53.5。9:30pm，美國公布第四季GDP價格指數，料由3.8%降至2.9%；第四季個人消費料由3.5%降至2.6%；12月個人消費料由0.5%降至0.4%；12月個人所得料維持於0.3%。10:45pm，美國公布2月製造業採購經理人指數，料由52.4降至52.3；2月綜合採購經理人指數料由53降至52.9；2月服務業採購經理人指數料由52.7升至52.9。11:00pm，美國公布12月新屋銷售；2月密歇根大學消費者信心指數料由56.4升至57.3。



在本港，周五公布業績的公司有:松景科技(01079)等。



此外，周五天岳先進(02631)將有基石投資者持股解禁。



另外，美國周五公布去年12月個人消費支出(PCE)價格指數。(wa)