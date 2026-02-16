26,705.94
+138.82
(+0.52%)
26,800
+270
(+1.02%)
高水94
9,070.32
+37.61
(+0.42%)
5,367.52
+7.10
(+0.13%)
849.97億
4,082.07
-51.95
(-1.257%)
4,660.41
-59.17
(-1.254%)
14,100.19
-182.81
(-1.280%)
--
--
(--)
68,857.6600
+25.0700
(0.036%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.1090
休市港股: 2月16日(下午), 2月17日至2月19日休市；美股: 2月16日休市；滬深港通 (北向): 2月16日至2月23日休市；滬深港通 (南向): 2月16日至2月23日休市
即時更新：16/02/2026 17:25
可賣空股票總成交
682.16億
主板賣空
192.20億
(28.176%)
更新：16/02/2026 16:59
比特幣
資料由Binance提供
68,857.6600
+25.0700
(0.036%)
13
三月
