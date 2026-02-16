16/02/2026 15:36
【港元定存】華僑銀行3個月港元定存高達3.18厘，6個月達2.68厘
《經濟通通訊社16日專訊》本地銀行新春推出港元定存優惠，OCBC華僑銀行全新「宏富理財」客戶於分行存入新資金100萬至500萬元並開立3個月定期除了可享2.88厘外，更額外有現金獎賞高達3699元（相等於額外優惠年利率0.3厘）即3個月可高達3.18厘。
另外，該行3個月港元定存年息達2.78厘，起存額100萬元，適用於宏富理財客戶或非宏富理財客戶（如身份證號碼/出生日期/護照號碼包含「8」字均可享有優惠）透過分行以新資金辦理。而6個月港元定存年息則高達2.68厘，起存額為250萬元，推廣期由2月16日至21日。(bn)
表列各大銀行定存息率：https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php
