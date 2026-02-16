16/02/2026 11:33
《港元利率》港元拆息普遍向下，一個月終止兩連升拆息報2.46厘
《經濟通通訊社16日專訊》港元拆息普遍向下，而與樓按相關的一個月拆息終止兩連升報2.45792厘，跌5.672基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.67887厘，跌0.762基點。
隔夜息報2.9厘，升119.071基點；一周拆息跌16.083基點，報2.49393厘，兩周則跌2.732基點，報2.50411厘。長息方面，六個月拆息跌0.321基點，報2.82012厘，一年期則升0.494基點，報2.90494厘。
港元匯價今日在7.8175-7.8145之間上落，最新報7.8147。
資料來源：香港銀行公會
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.9
|+119.071
|一周
|2.49393
|-16.083
|兩周
|2.50411
|-2.732
|一個月
|2.45792
|-5.672
|兩個月
|2.63304
|-1.696
|三個月
|2.67887
|-0.762
|六個月
|2.82012
|-0.321
|一年
|2.90494
|+0.494
