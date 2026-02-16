26,642.01
+74.89
(+0.28%)
26,659
+129
(+0.49%)
高水17
9,048.21
+15.50
(+0.17%)
5,337.12
-23.30
(-0.43%)
637.37億
4,082.07
-51.95
(-1.257%)
4,660.41
-59.17
(-1.254%)
14,100.19
-182.81
(-1.280%)
--
--
(--)
68,415.9900
-416.6000
(-0.605%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.1160
休市港股: 2月16日(下午), 2月17日至2月19日休市；美股: 2月16日休市；滬深港通 (北向): 2月16日至2月23日休市；滬深港通 (南向): 2月16日至2月23日休市
恒生指數
26,642.01
+74.89
(+0.28%)
期指
高水17
26,659
+129
(+0.49%)
國企指數
9,048.21
+15.50
(+0.17%)
科技指數
5,337.12
-23.30
(-0.43%)
大市成交
637.37億
股票
550.65億
(86.394%)
窩輪
35.38億
(5.550%)
牛熊證
51.34億
(8.055%)
即時更新：16/02/2026 11:17
可賣空股票總成交
2,252.92億
主板賣空
457.66億
(20.314%)
更新：13/02/2026 16:59
上証指數
成交：8,468.08億
4,082.07
-51.95
(-1.257%)
滬深300
4,660.41
-59.17
(-1.254%)
深証成指
14,100.19
-182.81
(-1.280%)
MSCI中國A50
--
--
(--)
比特幣
資料由Binance提供
68,415.9900
-416.6000
(-0.605%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1160
Highlight:
外匯黃金
俄羅斯-消費者物價指數(年率)
公佈值
6.00%
公佈日期
14/02/2026 00:00
美國-消費者物價指數(年率)
公佈值
2.40%
公佈日期
13/02/2026 21:30
俄羅斯-官方指標利率
公佈值(比前值)
15.50%( -0.50%)
公佈日期
13/02/2026 18:30
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.04%
3個月國債孳息率
3.68%
10年-3個月國債孳息率
0.36%
更新：13/02/2026 16:15
最新
人氣
