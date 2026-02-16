16/02/2026 10:01

《虛擬資產》富達：比特幣現貨短期需求呈結構性疲弱，關注200周平均線支持

《環富通基金頻道16日專訊》富達國際數碼資產投資副總監黎樂知指，在市場波動加劇且地緣政治緊張持續的背景下，投資者風險偏好明顯下降，不僅全球風險資產與大宗商品皆出現修正，加密資產亦受到廣泛避險情緒影響，整體市值縮減至約2.4萬億美元，反映宏觀經濟重新定價，市場出現強制性去槓桿情況。



比特幣今年以來下跌約21%，目前價格在69000美元區間，相較2025年10月高位跌幅接近50%。儘管此波修正幅度在絕對數值上看起來劇烈，但大致仍落在過往比特幣熊市歷史跌幅範圍，從長期角度來看，波幅並非例外。



*若DAT售出比特幣將帶來額外下行風險*



比特幣現貨市場短期需求呈結構性疲弱，賣壓目前缺乏足夠買盤吸納，導致價格承壓。鏈上數據顯示，今年初以來比特幣主要持有者為淨賣出，比特幣ETF資金淨流出約16億美元；企業財務部門相關投資也見減少，如2025年的大額配置已放緩。



整體而言，比特幣現價低於82000美元的平均成本。2025年以來，如數位資產金庫(Digital Asset Treasuries，DATs)等上市公司，將比特幣納入資產負債表，成為數碼資產主要需求來源，總持倉幾乎翻倍至超過100萬顆比特幣，佔比特幣總供應量5%。若DAT迫於財務壓力售出比特幣，將為市場帶來額外下行風險。



由於現貨交易量仍偏低、整體市場流動性相對薄弱，價格易受下跌波動影響。從技術分析角度來看，需密切關注比特幣市場200周移動平均線的重要支撐，目前即約58000美元。



*未來格局仰賴結構制度化與更多監管支持*



短期市場波動性可能仍將維持在高檔，持續性反彈需要時間、需求重新出現，以及對現有供給有效吸收。然而，本輪市場周期結構已逐步走向制度化，無論單獨衡量比特幣或比較黃金等傳統避險資產，比特幣結構性波動現下跌趨勢。



儘管短期價格波動，比特幣基本投資論點依舊不變，包括其屬於非主權資產，具備全天候全球流動性、中立性，且不受中央控制等特性，更由於其以稀缺性驅動的設計，提供有別於法定貨幣與傳統實體資產的價值儲存架構。



監管發展也持續塑造市場格局。盧森堡金融業監管委員會(CSSF)近期明確指出，歐盟可轉讓證券集體投資計劃(UCITS)在特定條件下可間接投資加密資產，最高達基金淨值10%。此重要進展對加密資產被採納在監管基金架構中具深遠影響。(wa)



