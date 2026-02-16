16/02/2026 10:32

《投資觀點》東方匯理資管：市場樂見經濟環境不溫不火，風險資產持續上升

《環富通基金頻道16日專訊》東方匯理資產管理發布2月全球投資觀點指，年初事件頻出，美國利用其軍事實力及經濟影響力，以實現美國總統特朗普的外交政策目標。聯儲局接獲司法部傳票及美國在委內瑞拉的軍事行動，並無影響油價及風險資產。然而，特朗普對北約盟友主權的威脅觸發大市短暫波動，其後從恐慌中逐漸回升，而美國表現落後於其他地區。日本財政過度擴張及通脹憂慮推高債券收益率。



東方匯理資產管理認為經濟增長不溫不火，不會觸發經濟衰退，加上市場參與者過分鬆懈，或可解釋風險資產持續上升的原因。在此情境下，國內生產總值溫和擴張及通脹放緩，使各國央行得以審慎行事，以維持市場流動性。



*美國經濟動力強勁，上調對歐元區增長預測*



前路仍充斥風險，包括聯儲局獨立性、特朗普的國內政策，以及其表明重整傳統聯盟的意圖。聯儲局面對的任何挑戰，均可能導致通脹預期脫錨（並非東方匯理資產管理的基本預測，但風險正在上升）。上述所有因素均支持東方匯理資產管理的觀點：分散投資於美國以外資產，以及促進歐洲尋求戰略自主。目前，觀察到美國經濟動力強勁，並上調對歐元區的增長預測。



歐元區增長略勝東方匯理資產管理早前的預期，但低於歐洲央行的預測（實質國內生產總值增長為1.2%對比1.0%）。目前預計經濟增長1.0%，主要源於法國及西班牙表現強勁。預測受以下因素支持：實質可動用收入、央行已減息有助刺激投資，以及「下一代歐盟基金」對周邊國家的資金投放。然而，正注視區內消費動態及勞工市場狀況。



*料美國通脹維持高於聯儲局2%目標，今年中國GDP或減慢至4.4%*



年內，美國消費物價指數由3.0%向下修訂至2.8%。然而，預計通脹將在一段較長時間維持高於聯儲局的2%目標，尤其是考慮到財政刺激措施及即將舉行的中期選舉。預期住房通脹（佔消費物價指數約三分之一）將會放緩，可望拉低整體通脹。其次，上調關稅對消費者的影響有限，企業亦正在吸收上漲的成本，將繼續監察有關情況。增長方面，上半年的消費將主要受惠於退稅，維持實質國內生產總值增長2%的預測。



鑑於本土經濟活動疲軟（房地產市場及消費出現調整），加上外部需求轉弱，今年中國國內生產總值看來將由2025年的水平減慢至4.4%。政府將推出溫和的定向刺激措施，以免經濟硬著陸，但不大可能推行大規模刺激經濟政策。最近於12月底作出的公布與這個觀點相符。



*金價獲結構性因素支持，料油價首季面對下行壓力*



金價獲結構性因素支持。地緣政治局勢緊張（包括特朗普的非常規政策）、結構性趨勢（赤字/債務上升）及央行需求將帶動黃金走高。儘管美國近期在委內瑞拉採取的行動並無影響油價，但如果美國與伊朗局勢升級，將屬觸發油價上升的更相關因素，因為可能會出現供應中斷（通過霍爾木茲海峽）而非供應增加的風險。然而，目前石油市場供過於求，預計油價將在第一季面對下行壓力。隨著過剩的供應在下半年減少，布蘭特原油價格可能於每桶60至70美元之間靠穩。(wa)



*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。