16/02/2026 11:38

【聚焦人幣】官媒：人民幣正從交易貨幣延伸至資產貨幣

《經濟通通訊社16日專訊》央視旗下新媒體「玉淵譚天」今日發文稱，人民幣匯率2月12日升破6.9元關口，創下2023年5月4日以來33個月最高紀錄，人民幣正從交易貨幣延伸至資產貨幣。



玉淵譚天指，這輪升值的背後趨勢有幾個：1) 市場對中國的語氣已經變了。近來，許多國際機構在發布新一年的資產配置建議時，對人民幣相關資產的討論已經從「要不要配置人民幣資產」，切換到了「哪些中國資產值得持有」。2) 人民幣正從交易貨幣延伸至資產貨幣。一方面，約30%的中國貨物貿易、超過一半的中國跨境交易正在使用人民幣結算；另一方面，境外投資者總體增持人民幣相關資產。



玉淵譚天表示，當下外部環境在變，美元信用動搖；貨幣地位在變，多元貨幣在替代美元地位。未來匯率仍可能波動，但至少從目前的走勢看，人民幣正在被更多當作一種可以交易、可以配置、也可以融資的貨幣。「也正是在這個意義上，我們也可以說，人民幣正在站上一個新的起點」。(sl)