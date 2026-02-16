16/02/2026 14:13

【ＡＩ】智譜宣布啟動「算力合夥人」招募計劃，應對GLM-5需求激增

《經濟通通訊社16日專訊》智譜(02513)今日宣布啟動「算力合夥人」招募計劃，稱只有匯聚行業力量，才能共同推動AI向更廣、更深、更普惠的方向發展。



智譜表示，近期由於全球對其新一代旗艦模型GLM-5的需求激增，併發訪問量突破了既有規劃上限，導致服務出現排隊、響應延遲及卡頓現象，影響到部分用戶的體驗，智譜對此深表歉意。儘管智譜已多次對國產芯片集群擴容，並限量發售GLM Coding Plan套餐，但依然無法徹底解決當前供不應求的局面。為了給用戶提供更極致的智能體驗，因此啟動「算力合夥人」招募計劃。



對於芯片廠商，智譜表示願開放核心技術接口，與其聯合開展針對GLM-5的底層優化，共同打造極致的軟硬一體化性能標桿。對於算力夥伴與推理服務商，智譜稱，「如果您擁有大規模、高穩定性的算力池，或具備卓越的推理分發能力，我們期待與您共建更高並發、更低延遲的推理網絡」。此外，還可有其他形式的算力合作。(sl)