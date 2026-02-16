26,705.94
+138.82
(+0.52%)
26,800
+270
(+1.02%)
高水94
9,070.32
+37.61
(+0.42%)
5,367.52
+7.10
(+0.13%)
849.97億
4,082.07
-51.95
(-1.257%)
4,660.41
-59.17
(-1.254%)
14,100.19
-182.81
(-1.280%)
--
--
(--)
66,723.5400
+262.5400
(0.395%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0530
休市港股: 2月16日(下午), 2月17日至2月19日休市；滬深港通 (北向): 2月16日至2月23日休市；滬深港通 (南向): 2月16日至2月23日休市
即時更新：16/02/2026 17:59
更新：16/02/2026 16:59
資料由Binance提供
02013 微盟集團01725 中國技術集團01810 小米集團－Ｗ09888 百度集團－ＳＷ00020 商湯－Ｗ09988 阿里巴巴－Ｗ
新聞及評論
最新重要數據
中國-失業率
公佈值
5.10%
公佈日期
16/02/2026 10:00
日本-國內生產總值(年度化)(季率)
公佈值
0.20%
公佈日期
16/02/2026 07:50
日本-國內生產總值(季率)
公佈值
0.10%
公佈日期
16/02/2026 07:50
即將公佈經濟數據
瑞士-工業生產(年率)
即將公佈
19/02/2026 15:30
前值
2.40%
市場預測
--
加拿大-國際商品貿易
即將公佈
19/02/2026 21:30
前值
CAD -22.00億
市場預測
CAD -21.00億
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
66,723.54
+262.54
+0.395%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
1,966.8700
+10.9700
+0.561%
Dogecoin-狗狗幣-DOGE DOGE 狗狗幣
0.0970
-0.0015
-1.563%
更新：19/02/2026 13:25
