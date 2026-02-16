26,705.94
+138.82
(+0.52%)
26,800
+270
(+1.02%)
高水94
9,070.32
+37.61
(+0.42%)
5,367.52
+7.10
(+0.13%)
849.97億
4,082.07
-51.95
(-1.257%)
4,660.41
-59.17
(-1.254%)
14,100.19
-182.81
(-1.280%)
--
--
(--)
68,291.9900
-540.6000
(-0.785%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.1142
休市港股: 2月16日(下午), 2月17日至2月19日休市；美股: 2月16日休市；滬深港通 (北向): 2月16日至2月23日休市；滬深港通 (南向): 2月16日至2月23日休市
新聞及評論
新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞評論
貴金屬
XAU 黃金現貨
4,987.7400
-31.3600
-0.625%
XAG 白銀現貨
75.9630
-0.3524
-0.462%
更新：16/02/2026 14:20
美元匯率-最大跌幅
THB 美元/泰銖
31.0080
-0.0470
-0.151%
SGD 美元/坡元
1.2615
-0.0008
-0.061%
TWD 美元/新台幣
31.3500
-0.0190
-0.061%
更新：16/02/2026 14:20
即將公佈經濟數據
歐元區-工業生產(年率)
即將公佈
16/02/2026 18:00
前值
2.50%
市場預測
1.30%
歐元區-工業生產(月率)
即將公佈
16/02/2026 18:00
前值
0.70%
市場預測
-1.50%
最新
人氣
