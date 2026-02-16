16/02/2026 09:42

【外圍經濟】莫德納第四季營收超預期，虧損收窄至每股2.11美元

《經濟通通訊社16日專訊》美國疫苗生產商莫德納公布2025年第四季度財報，營收達6.78億美元，較市場預期的6.25億美元高出逾8%。



第四季度每股虧損為2.11美元，較去年同期每股虧損2.91美元明顯收窄，且優於市場預期的每股虧損2.62美元。公司透過大規模削減成本，全年營運開支較2024年減少約30%，有助縮減虧損幅度。2025財年全年營收達19億美元，符合公司早前上調指引。



莫德納重申對2026年的營收增長目標，預計較2025年增長最多10%，並預期美國與國際市場的營收貢獻各佔約50%。公司預計2026年研發開支約30億美元，銷售及行政開支約10億美元。(rc)