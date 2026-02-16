16/02/2026 09:42

【中東戰火】特朗普促哈馬斯解除武裝，和平委員會承諾為加沙重建提供50億

《經濟通通訊社16日專訊》美國總統特朗普敦促巴勒斯坦武裝組織哈馬斯，依照他為戰後加沙提出的計劃推動解除武裝，又說美方倡導成立的和平委員會成員國，已經承諾為加沙重建提供50億美元。



美國計劃本周四（19日）在首都華盛頓舉行和平委員會首次正式會議，預計將有來自20多個國家的代表出席。特朗普周日（15日）在社交平台發文說，和平委員會擁有無限潛力，屆時將會正式宣布成員國承諾的這50億美元援助資金，各國亦已經承諾派遣數千名人員加入國際穩定部隊和當地警察部隊，維護加沙的安全與和平。和平委員會亦會與聯合國合作，將成為史上最具影響力國際機構。



與此同時，以色列總理內塔尼亞胡表明，任何協議都必須包含拆除伊朗的核基礎設施，而不單止是暫停鈾濃縮進程，必須確保伊朗沒有任何鈾濃縮的能力，要求將相關設備和基礎設施徹底拆除，並運出伊朗。(rc)