16/02/2026 13:58

【外圍經濟】據統計美國大企業去年更換CEO數量創紀錄

《經濟通通訊社16日專訊》最新分析發現，在1500家最大的美國上市公司中，2025年約有九分之一更換CEO，是自2010年美國走出金融危機以來的最高比例。



數據顯示，去年168位新任CEO中，超過80%是首次出任此職，之前沒有管理上市公司或其他大型獨立企業的經驗。其中三分之二的人先前從未在公司董事會擔任職位。



此外，CEO的替換速度似乎並未放緩。今年1月和2月初，又有數十家公司迎來新任CEO，包括沃爾瑪、寶潔和Lululemon Athletica。



分析指，世界正處於一個新的環境中，打算照搬舊管治方法的人未必合適。如果CEO在內部營運表現和投資者關係這兩方面都未能有所建樹，董事會甚至比以往更沒耐心。(rc)