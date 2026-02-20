26,413.35
-292.59
(-1.10%)
26,435
+23
(+0.09%)
高水22
8,959.56
-110.76
(-1.22%)
5,211.50
-156.02
(-2.91%)
1,653.73億
4,082.07
-51.95
(-1.257%)
4,660.41
-59.17
(-1.254%)
14,100.19
-182.81
(-1.280%)
--
--
(--)
68,171.6600
+1,167.9300
(1.743%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0371
休市滬深港通 (北向): 2月16日至2月23日休市；滬深港通 (南向): 2月16日至2月23日休市
恒生指數
26,413.35
-292.59
(-1.10%)
期指(夜)
高水22
26,435
+23
(+0.09%)
國企指數
8,959.56
-110.76
(-1.22%)
科技指數
5,211.50
-156.02
(-2.91%)
大市成交
1,653.73億
股票
1,491.72億
(90.204%)
窩輪
56.11億
(3.393%)
牛熊證
105.89億
(6.403%)
即時更新：20/02/2026 17:59
可賣空股票總成交
1,361.73億
主板賣空
394.86億
(28.997%)
更新：20/02/2026 16:59
上証指數
成交：8,468.08億
4,082.07
-51.95
(-1.257%)
滬深300
4,660.41
-59.17
(-1.254%)
深証成指
14,100.19
-182.81
(-1.280%)
MSCI中國A50
--
--
(--)
比特幣
資料由Binance提供
68,171.6600
+1,167.9300
(1.743%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0371
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

香港中小企必學|電子優惠券這樣玩，轉換率翻倍
辦公室日常 電商教室

香港中小企必學|電子優惠券這樣玩，轉換率翻倍
易經看世界

【易經看世界】從九宮飛星看2026年凶星方位：如何化煞？哪方位不宜動土？

金燕玲就是女主角
Art & Living ChatENT

金燕玲就是女主角
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
01810 小米集團－Ｗ09988 阿里巴巴－Ｗ00700 騰訊控股00020 商湯－Ｗ09992 泡泡瑪特06696 多想雲
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
HIBOR 同業拆息
隔夜
2.57%
1個月
2.48%
3個月
2.68%
更新：20/02/2026 11:15
即將公佈經濟數據
加拿大-零售銷售(月率)
即將公佈
20/02/2026 21:30
前值
1.30%
市場預測
-0.50%
美國-國內生產總值(年度化)(季率)
即將公佈
20/02/2026 21:30
前值
4.40%
市場預測
2.80%
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
中銀, 滙豐, 恒生
29/01/2026 12:43
5.250%
渣打香港, 工銀亞洲, 招商永隆, 上商, 大新, 東亞
29/01/2026 12:43
5.375%
富邦
14/11/2025 11:36
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處