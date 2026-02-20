20/02/2026 07:56

《國金頭條》道指收市跌267點，標指幾乎回吐年內升幅

《經濟通通訊社20日專訊》美股周四(19日)全線收跌，標指幾乎回吐年內升幅，市場氣氛轉趨謹慎。



市場拋售潮主要由私募信貸領域的流動性憂慮觸發。另類資產管理巨企Blue Owl Capital(US.OWL)宣布完成14億美元直接貸款資產出售交易，售價為票面價值的99.7%，涉及128家組合公司的投資。該公司其中一隻面向散戶投資者的半流動性私募信貸基金OBDC II，出售了6億美元貸款資產，佔其17億美元總資產組合的34%。



更令市場震驚的是，Blue Owl Capital宣布OBDC II將取消原定的季度流動性分配機制，轉而透過貸款還款、資產出售或其他交易方式進行不定期資本派發。此舉引發投資者對不透明私募貸款領域潛在虧損的擔憂。



私募信貸危機迅速蔓延至金融板塊，Blue Owl Capital大跌5.9%。黑石集團(US.BX)及阿波羅全球管理公司(US.APO)等資產管理巨擘均錄得逾5%跌幅。



軟件板塊同樣面臨沽壓，Salesforce(US.CRM)股價跌1.3%，財捷集團(US.INTU)跌2.1%，鏗騰電子(US.CDNS)下滑近3%。該板塊近期持續受壓，市場擔憂人工智能技術將顛覆傳統軟件行業商業模式。零售巨企沃爾瑪(US.WMT)業績表現同樣令市場失望，收市下跌1.4%。



道指收市跌267.5點，或0.54%，報49395.16點；標普500指數跌19.42點，或0.28%，報6861.89點；納指跌70.91點，或0.31%，報22682.73點。



*特朗普：將在未來10天內決定是否對伊朗發動軍事打擊*



地緣政治風險成為市場另一重大不確定因素。美國總統特朗普表示，將在未來10天內決定是否對伊朗發動軍事打擊。美伊對峙局勢持續升溫推動原油期貨價格延續漲勢，令市場風險情緒進一步惡化。紐約期油及布蘭特期油雙雙走高，觸及半年高位。紐約期油上漲逾2%，報每桶66.6美元，布蘭特期油同樣反彈，升逾2%，報每桶71.8美元附近。



美匯指數在97.7附近徘徊，全日高低波幅有限，延續近日於97至98區間拉鋸的格局。美元兌日圓延續升勢，日內高見155.34、低至154.54，尾市報155.04，上漲0.18%。歐元兌美元匯率延續回落趨勢，報1.1766，下跌0.13%。



國際金價高位整固，現貨黃金微升約0.2%，報4990美元。紐約期金報5012美元，微升約0.02%。(rc)