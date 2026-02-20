20/02/2026 08:30

【開市Ｇｏ】美再對伊朗施壓，儲局委員立場分化，馬年春晚機械人淘金

【要聞盤點】



1、美股周四（19日）全線收跌，標指幾乎回吐年內升幅，市場氣氛轉趨謹慎。市場拋售潮主要由私募信貸領域的流動性憂慮所觸發，迅速蔓延至金融板塊，Blue Owl Capital大跌5.9%。黑石集團(US.BX)及阿波羅全球管理公司(US.APO)等資產管理巨擘均錄得逾5%跌幅。道指收市跌267.5點，或0.54%，報49395.16點；標普500指數跌19.42點，或0.28%，報6861.89點；納指跌70.91點，或0.31%，報22682.73點。中國金龍指數跌27點。日經期貨截至上午8時09分下跌125點。



2、美國向中東地區部署的軍力達2003年以來最大規模，美國總統特朗普表示，最多給伊朗10至15天時間就核計劃達成協議，否則伊朗將面臨嚴重後果。



3、美國聯儲局會議紀要顯示委員立場分化，多人指出若通脹持續高於目標水平，或需進一步上調利率，但亦有委員傾向當通脹按預期回落時，支持進一步減息。



4、美國勞工部數據顯示，截至2月14日當周，首次申請失業救濟人數降至20.6萬人，為11月以來最大降幅，按周減少2.3萬人，低於市場預期的22.5萬人。



5、海外投資者去年淨買入1.55萬億美元美國長期金融資產，其中近4090億美元流入美國國債；中國則持續減持，美債持倉至去年底降至2008年以來最低。



6、美國去年12月貿易逆差擴大，全年逆差為1960年以來其中最大，但對華貿易逆差收窄至逾20年最低。



7、國際貨幣基金組織促請日本避免下調消費稅，否則可能加劇財政風險。



8、美國能源信息署公布，截至2月13日當周，商業原油庫存意外減少900萬桶，至4.198億桶，遠低於市場預期增加210萬桶，庫欣庫存亦減110萬桶，反映需求改善及供應趨緊。



9、本港土地註冊處最新資料顯示，本月截至13日，住宅物業註冊達4012宗，按月升約53.6%；預計2月全月註冊量或達6300宗，按月回升，並創15個月次高。



10、美國零售巨頭沃爾瑪公布2026財年第四季度業績，營收達1906.6億美元，略高於市場預期的1905.8億美元；調整後每股盈利0.74美元，亦優於預估的0.73美元。



11、A股春節假期繼續休市，港股通繼續暫停交易。





【焦點股】



機械人概念股：禾賽(02525)、優必選(09880)、越疆(02432)、臥安(06600)

- 馬年春晚開播兩小時，京東機械人搜索量環比增超300%

- 宇樹兩款亮相春晚人形機械人據報搭載禾賽JT128激光雷達



阿里巴巴(09988)

- 推出新版旗艦AI模型Qwen3.5，先於DeepSeek下一代平台發布



騰訊(00700)

- 紅包活動結束後元寶日活躍用戶逾5000萬



碧桂園(02007)

- 清盤呈請獲高等法院駁回



快手(01024)

- 字節跳動於美國建AI團隊，計劃聘近100人



三桶油：中國石油化工(00386)、中國石油(00857)、中國海洋石油(00883)

- 原油市場因美伊緊張及美減庫存，紐約布蘭特期油升逾2%觸半年高



蘋概股：舜宇光學(02382)、瑞聲科技(02018)、丘鈦科技(01478)

- 蘋果產品發布會定3月4日，紐約上海倫敦辦線下體驗活動



影業股：阿里影業(01060)、貓眼娛樂(01896)、IMAX中國(01970)

- 今年內地賀歲檔電影總票房（含預售）破30億元人民幣



翰森製藥(03692)

- 肺癌標靶藥阿美替尼獲歐盟批准上市



速騰聚創(02498)

- 去年虧損減至不多於1.8億元人民幣，第四季盈利逾6000萬元人民幣



石四藥(02005)

- 去年盈利降最多60%，受藥品銷量減影響





【油金報價】



紐約期油下跌0.30%，報每桶66.50美元



布倫特期油上漲2.26%，報每桶71.94美元



黃金現貨下跌0.07%，報每盎司4992.74美元



紐約期金下跌0.09%，報每盎司5010.16美元