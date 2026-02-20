20/02/2026 13:33

【淫媒黑幕】英國前王子安德魯涉公職人員行為不當被警方扣查

《經濟通通訊社20日專訊》英王查理斯三世的弟弟，已被褫奪王子頭銜的安德魯，因為涉嫌公職人員行為不當，周四（19日）被警方扣查。



多輛警車周四早上在他居住的諾福克郡桑德靈厄姆莊園附近出現。英國泰晤士河谷警方發聲明，指經過全面評估，已就一宗公職人員行為不當的指控，展開調查，並在諾福克郡拘捕一名60多歲男子。警方聲明未有交代被捕人姓名，但提到該名男子正被拘留。



安德魯遭拘留數小時後，警方表示，該名被逮捕男子目前已獲釋，但仍持續接受調查。



美國司法部在上月公布已故富豪愛潑斯坦案的相關文件，文件顯示安德魯擔任英國貿易特使期間，可能曾向愛潑斯坦洩露敏感的貿易資料。安德魯多年來一直否認與愛潑斯坦有不當勾結。(rc)