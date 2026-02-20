20/02/2026 14:15

【特朗普當政】特朗普：諾華正在美國建造11家工廠

《經濟通通訊社20日專訊》特朗普當地時間周四（19日）在美國喬治亞州一家鋼鐵廠向工人演說時表示，瑞士製藥商諾華CEO萬思瀚在兩人的會晤期間告訴他，由於關稅政策，諾華正在美國建造11家工廠。



諾華發言人對此消息回應：「我們很高興有機會向美國政府通報我們的進展情況，包括最近在北卡羅來納州和加州的製造和研究設施的動工，公司亦計劃在佛羅里達州建立一個新工廠，擴大放射性配體治療製造網絡。」



去年，在特朗普威脅徵收藥品進口關稅後，諾華表示計劃斥資230億美元在美國興建10座設施。



*特朗普：將解密與外星生命相關政府文件*



此外，美國總統特朗普在社交平台發文表示，鑑於公眾表現出的極大興趣，他將指示國防部長及相關部門與機構，啟動識別並公布與外星生命、不明空中現象(UAP)以及不明飛行物體(UFO)有關的政府文件。(rc)