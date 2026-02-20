26,434.89
-271.05
(-1.01%)
26,426
-374
(-1.40%)
低水9
8,971.97
-98.35
(-1.08%)
5,220.90
-146.62
(-2.73%)
1,438.69億
4,082.07
-51.95
(-1.257%)
4,660.41
-59.17
(-1.254%)
14,100.19
-182.81
(-1.280%)
--
--
(--)
67,913.8700
+910.1400
(1.358%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0466
休市滬深港通 (北向): 2月16日至2月23日休市；滬深港通 (南向): 2月16日至2月23日休市
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
67,913.87
+910.14
+1.358%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
1,965.6700
+16.5900
+0.851%
Litecoin-萊特幣-LTC LTC 萊特幣
53.5900
+0.8800
+1.670%
更新：20/02/2026 15:40
最新重要數據
澳洲-失業率
公佈值
4.10%
公佈日期
19/02/2026 08:30
法國-消費者物價指數(年率)
公佈值
0.30%
公佈日期
18/02/2026 15:45
英國-消費者物價指數(年率)
公佈值
3.00%
公佈日期
18/02/2026 15:00
HIBOR 同業拆息
隔夜
2.57%
1個月
2.48%
3個月
2.68%
更新：20/02/2026 11:15
最新
人氣
