20/02/2026 09:10

張德熙：香港黃金交易所與阿里巴巴旗下亞博科技合作開發國際貴金屬交易平台

《經濟通通訊社20日專訊》香港黃金交易所今日舉行「丙午年新春開市儀式」，香港黃金交易所主席張德熙表示，香港黃金交易所正式與阿里巴巴集團(09988)成員公司亞博科技合作開發國際貴金屬交易平台、結算系統以及數字商品區塊鏈，提供的服務包括現貨、期貨、數字黃金B2C交易、清算中心、場外OTC交易等。



他又指，今日將推出9999銀條紀念香港黃金交易所成立1周年，該銀條將在3月3號正式可供公開認購。



財經事務及庫務局副局長陳浩濂表示，政府正全力推動香港成為國際黃金交易中心，吸引黃金業內企業在香港進行儲存、清算和交割，帶動投資交易、衍生產品、創作、保險、貿易及物流等相關產業鏈全面發展。目前以三年內超越2000噸為目標，把香港打造成為世界級的黃金儲存樞紐。



他指出，政府正積極推動金商在香港建立或擴建相關設施，並已與深圳市地方金融監管部門簽署合作備忘錄，依法支援香港金商通過加工貿易合作方式，利用深圳設立的黃金提煉設施，將黃金進口香港作交易和交割用途。同時，金管局亦成立了由特區政府全資擁有的公司，作為香港黃金中央清算系統的營運機構，目標是該清算系統於年內開展實時運作。(kl)