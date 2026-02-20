直播中 : 開市Good Morning - 港股馬年開局憧憬紅盤高收？
直播中 : 開市Good Morning - 港股馬年開局憧憬紅盤高收？
26,490.86
-215.08
(-0.81%)
26,490
-310
(-1.16%)
低水1
9,000.32
-70.00
(-0.77%)
5,236.24
-131.28
(-2.45%)
734.17億
4,082.07
-51.95
(-1.257%)
4,660.41
-59.17
(-1.254%)
14,100.19
-182.81
(-1.280%)
--
--
(--)
67,332.5500
+328.8200
(0.491%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0484
休市滬深港通 (北向): 2月16日至2月23日休市；滬深港通 (南向): 2月16日至2月23日休市
恒生指數
26,490.86
-215.08
(-0.81%)
期指
低水1
26,490
-310
(-1.16%)
國企指數
9,000.32
-70.00
(-0.77%)
科技指數
5,236.24
-131.28
(-2.45%)
大市成交
734.17億
股票
610.83億
(83.200%)
窩輪
38.86億
(5.293%)
牛熊證
84.48億
(11.507%)
即時更新：20/02/2026 10:51
可賣空股票總成交
682.16億
主板賣空
192.20億
(28.176%)
更新：16/02/2026 16:59
上証指數
成交：8,468.08億
4,082.07
-51.95
(-1.257%)
滬深300
4,660.41
-59.17
(-1.254%)
深証成指
14,100.19
-182.81
(-1.280%)
MSCI中國A50
--
--
(--)
比特幣
資料由Binance提供
67,332.5500
+328.8200
(0.491%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0484
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容
政經專訪

【陶冬專訪】美國經濟「KAL」非線性增長，當心科技革新與泡沫並存 （普通話視頻．繁體字幕） #陶冬 #政經專訪 #美國經濟
麥當勞新春優惠︱$48十八件麥樂雞+$68麥炸雞分享桶+$7...
美食 搵食地圖

麥當勞新春優惠︱$48十八件麥樂雞+$68麥炸雞分享桶+$7...
賈思樂圈中朋友眾多，Do姐在他面前也放下盔甲變成小綿羊！做人...
心理情緒 說說心理話

賈思樂圈中朋友眾多，Do姐在他面前也放下盔甲變成小綿羊！做人...
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ00700 騰訊控股01810 小米集團－Ｗ09992 泡泡瑪特00020 商湯－Ｗ00005 滙豐控股
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
即將公佈經濟數據
德國-生產者物價指數(月率)
即將公佈
20/02/2026 15:00
前值
-0.20%
市場預測
0.30%
德國-生產者物價指數(年率)
即將公佈
20/02/2026 15:00
前值
-2.50%
市場預測
-2.20%
美元匯率-最大跌幅
AUD 澳元/美元
0.7019
-0.0036
-0.516%
NZD 紐元/美元
0.5942
-0.0028
-0.466%
GBP 英鎊/美元
1.3439
-0.0021
-0.152%
更新：20/02/2026 10:50
最新重要數據
澳洲-失業率
公佈值
4.10%
公佈日期
19/02/2026 08:30
法國-消費者物價指數(年率)
公佈值
0.30%
公佈日期
18/02/2026 15:45
英國-消費者物價指數(年率)
公佈值
3.00%
公佈日期
18/02/2026 15:00
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處