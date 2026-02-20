20/02/2026 16:37

《本港經濟》本港最新失業率升至3.9%，孫玉菡：部分行業就業情況持續受壓

《經濟通通訊社20日專訊》根據政府統計處公布，經季節性調整的失業率由2025年10月至12月的3.8%，上升至2025年11月至2026年1月的3.9%。就業不足率在該兩段期間則保持不變，維持於1.7%的水平。



*失業率上升主要見於保險、建造及金融業*



與2025年10月至12月比較，在2025年11月至2026年1月期間，各行業的失業率（不經季節性調整）及就業不足率變動不一，但幅度普遍不大。失業率（不經季節性調整）的上升主要見於保險業、建造業，以及金融業；而下跌則主要見於運輸業，以及清潔及同類活動業。



總就業人數由2025年10月至12月的366.7萬人，下跌至2025年11月至2026年1月的366.5 9萬人，減少約1100人。2025年11月至2026年1月的總勞動人口為380.43萬人，與2025年10月至12月的數字大致相若。



2025年11月至2026年1月的失業人數（不經季節性調整）為13.84萬人，與2025年10月至12月的數字（13.82萬人）大致相若。就業不足人數方面，2025年11月至2026年1月的數字為6.51萬人，與2025年10月至12月的數字（6.48萬人）大致相若。



*孫玉菡:部分行業就業情況持續受壓*



勞工及福利局局長孫玉菡評論最新失業數字時表示，2025年11月至2026年1月經季節性調整的失業率較上一個三個月期間微升0.1個百分點至3.9%。與此同時，就業不足率維持在1.7%不變。勞動人口與上一個三個月期間的水平大致相若。同期總就業人數稍微下跌。



展望未來，孫玉菡說，香港經濟持續增長的勢頭應有助支持整體勞工市場。然而，一些行業的就業情況或會在經營環境的挑戰下繼續受壓。(bi)