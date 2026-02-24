20/02/2026 09:54

【ＡＩ】據報月之暗面尋求新一輪融資目標估值100億美元

《經濟通通訊社20日專訊》據《彭博》報道指，開發Kimi聊天機器人的中國人工智能初創公司－月之暗面，在一輪已獲得阿里巴巴(09988)和騰訊控股(00700)支持的融資擴展中，目標估值為100億美元。



知情人士表示，融資談判正在進行中，月之暗面是否能達到目標估值尚不確定。若估值達100億美元，該初創公司仍將低於最接近的競爭對手智譜(02513)和稀宇科技(00100)，後兩家在今年兩次炙手可熱的IPO後估值均超過290億美元。這兩家公司作為全球首批上市的大語言模型企業，在香港上市共籌集超過10億美元資金。



而在1月底月之暗面啟動了額外融資的洽談，以滿足投資者需求，而在大約一個月前公司剛剛以43億美元的估值，鎖定了5億美元融資。據不願具名的知情人士透露，包括阿里巴巴、騰訊和五源資本在內的現有投資方，已承諾向本輪最新融資的首批資金投入超過7億美元。



月之暗面、阿里巴巴和五源資本的代表未回應置評請求。騰訊發言人也拒絕評論。



*較早前發布Kimi K2.5，同為國內AI「六小龍」之一*



報道稱，月之暗面剛剛發布了Kimi K2.5，引領了一波中國主要AI模型的升級潮，而K2.5是分發平台OpenRouter上使用最廣的大語言模型之一，遠超DeepSeek和Alphabet Inc。旗下的Google Gemini等競爭對手。在性能方面，K2.5在基準測試網站Artificial Analysis的開源模型中排名第二，僅次於中國競爭對手智譜最新發布的GLM-5。



月之暗面同為國內AI初創公司「六小龍」之一，由前清華大學教授楊植麟創立，他此前曾在Meta Platforms Inc。和谷歌從事AI項目。公司通過分級訂閱計畫銷售聊天機器人，同時向企業客戶提供底層技術，但在商業化方面仍落後於智譜和稀宇科技。楊植麟在去年12月的一份內部備忘錄中寫道，月之暗面擁有100億元人民幣現金，並不急於IPO。備忘錄顯示，在9月至11月期間，中國及海外市場的付費用戶按月增長超過170%。(rh)