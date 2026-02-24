26,590.32
-491.59
(-1.82%)
26,578
+19
(+0.07%)
低水12
9,007.86
-189.52
(-2.06%)
5,270.70
-114.65
(-2.13%)
2,509.92億
4,117.41
+35.34
(+0.866%)
4,707.54
+47.13
(+1.011%)
14,291.57
+191.38
(+1.357%)
2,613.51
+12.72
(+0.49%)
63,124.7600
-1,531.2500
(-2.368%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0283
恒生指數
26,590.32
-491.59
(-1.82%)
期指(夜)
低水12
26,578
+19
(+0.07%)
國企指數
9,007.86
-189.52
(-2.06%)
科技指數
5,270.70
-114.65
(-2.13%)
大市成交
2,509.92億
股票
2,297.09億
(91.520%)
窩輪
71.12億
(2.834%)
牛熊證
141.71億
(5.646%)
即時更新：24/02/2026 17:25
可賣空股票總成交
2,164.61億
主板賣空
430.56億
(19.891%)
更新：24/02/2026 16:59
上証指數
成交：9,386.11億
4,117.41
+35.34
(+0.866%)
滬深300
4,707.54
+47.13
(+1.011%)
深証成指
14,291.57
+191.38
(+1.357%)
MSCI中國A50
2,613.51
+12.72
(+0.49%)
比特幣
資料由Binance提供
63,124.7600
-1,531.2500
(-2.368%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0283
00700 騰訊控股00005 滙豐控股00388 香港交易所09992 泡泡瑪特09988 阿里巴巴－Ｗ00992 聯想集團
XAU 黃金現貨
5,170.2400
-64.8700
-1.239%
XAG 白銀現貨
87.9932
-0.1245
-0.141%
更新：24/02/2026 17:25
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.03%
3個月國債孳息率
3.69%
10年-3個月國債孳息率
0.34%
更新：23/02/2026 15:50
