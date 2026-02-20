20/02/2026 11:27
《港元利率》港元拆息普遍下跌，一個月拆息轉升報2.48厘
《經濟通通訊社20日專訊》港元拆息普遍下跌，而與樓按相關的一個月拆息轉升，升1.881基點，報2.47673厘，是2月13日後最高。反映銀行資金成本的三個月拆息報2.67512厘，跌0.375基點。
隔夜息報2.57393厘，跌32.607基點，是2月13日後最低；一周拆息跌5.155基點，報2.44238厘，兩周則跌2.899基點，報2.47512厘。長息方面，六個月拆息跌2.81基點，報2.79202厘，一年期則跌1.256基點，報2.89238厘。
港元匯價今日在7.8133-7.8153之間上落，最新報7.8135。
香港金管局通過貼現窗口借出的資金周一躍升至一年高位。金管局通過貼現窗口向銀行投放47.3億元流動性，規模為2025年2月以來最大。
資料來源：香港銀行公會
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.57393
|-32.607
|一周
|2.44238
|-5.155
|兩周
|2.47512
|-2.899
|一個月
|2.47673
|+1.881
|兩個月
|2.65
|+1.696
|三個月
|2.67512
|-0.375
|六個月
|2.79202
|-2.81
|一年
|2.89238
|-1.256
