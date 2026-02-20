20/02/2026 11:27

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 2.57393 -32.607 一周 2.44238 -5.155 兩周 2.47512 -2.899 一個月 2.47673 +1.881 兩個月 2.65 +1.696 三個月 2.67512 -0.375 六個月 2.79202 -2.81 一年 2.89238 -1.256

《經濟通通訊社20日專訊》港元拆息普遍下跌，而與樓按相關的一個月拆息轉升，升1.881基點，報2.47673厘，是2月13日後最高。反映銀行資金成本的三個月拆息報2.67512厘，跌0.375基點。隔夜息報2.57393厘，跌32.607基點，是2月13日後最低；一周拆息跌5.155基點，報2.44238厘，兩周則跌2.899基點，報2.47512厘。長息方面，六個月拆息跌2.81基點，報2.79202厘，一年期則跌1.256基點，報2.89238厘。港元匯價今日在7.8133-7.8153之間上落，最新報7.8135。香港金管局通過貼現窗口借出的資金周一躍升至一年高位。金管局通過貼現窗口向銀行投放47.3億元流動性，規模為2025年2月以來最大。資料來源：香港銀行公會