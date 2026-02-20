26,539.27
-166.67
(-0.62%)
26,534
-266
(-0.99%)
低水5
9,015.64
-54.68
(-0.60%)
5,241.39
-126.13
(-2.35%)
1,127.39億
4,082.07
-51.95
(-1.257%)
4,660.41
-59.17
(-1.254%)
14,100.19
-182.81
(-1.280%)
--
--
(--)
67,818.8900
+815.1600
(1.217%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0473
休市滬深港通 (北向): 2月16日至2月23日休市；滬深港通 (南向): 2月16日至2月23日休市
恒生指數
26,539.27
-166.67
(-0.62%)
期指
低水5
26,534
-266
(-0.99%)
國企指數
9,015.64
-54.68
(-0.60%)
科技指數
5,241.39
-126.13
(-2.35%)
大市成交
1,127.39億
股票
972.82億
(86.290%)
窩輪
52.63億
(4.668%)
牛熊證
101.94億
(9.042%)
即時更新：20/02/2026 14:05
可賣空股票總成交
698.76億
主板賣空
200.80億
(28.736%)
半日數據，更新：20/02/2026 12:40
上証指數
成交：8,468.08億
4,082.07
-51.95
(-1.257%)
滬深300
4,660.41
-59.17
(-1.254%)
深証成指
14,100.19
-182.81
(-1.280%)
MSCI中國A50
--
--
(--)
比特幣
資料由Binance提供
67,818.8900
+815.1600
(1.217%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0473
09988 阿里巴巴－Ｗ00700 騰訊控股09992 泡泡瑪特01810 小米集團－Ｗ00020 商湯－Ｗ01024 快手－Ｗ
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
67,818.89
+815.16
+1.217%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
1,956.1800
+7.1000
+0.364%
Litecoin-萊特幣-LTC LTC 萊特幣
53.4500
+0.7400
+1.404%
更新：20/02/2026 14:00
最新重要數據
澳洲-失業率
公佈值
4.10%
公佈日期
19/02/2026 08:30
法國-消費者物價指數(年率)
公佈值
0.30%
公佈日期
18/02/2026 15:45
英國-消費者物價指數(年率)
公佈值
3.00%
公佈日期
18/02/2026 15:00
最新
人氣
