20/02/2026 09:08

【ＡＩ】豆包：除夕AI互動19億次，Seedance2.0為春晚提供技術支持

《經濟通通訊社20日專訊》豆包官方公眾號發文稱，除夕當晚，豆包通過央視春晚為全國觀眾送出超過10萬份科技好禮和現金紅包，生成了超過5000萬張新春頭像，寫下了超過1億條祝福語等，除夕AI總互動達19億次。



今年是央視春晚歷史上首次以AI驅動全民實時創作互動。除夕當晚21時46分，即春晚主持人宣布啟用豆包進行第二輪互動後，豆包大模型峰值TPM（每分鐘token數）達633億tokens。火山引擎通過算力靈活調配與系統深度優化，保障了AI互動全程穩定流暢。



春晚幕後，豆包大模型提供了多項技術支持。其中，豆包視頻生成模型Seedance 2.0 參與了多個節目的視覺創作，包括驚艷全場的《賀花神》和《馭風歌》。(ew)