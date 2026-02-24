20/02/2026 09:15

【ＡＩ】阿里除夕發布千問3.5，Token價僅為Gemini 3的1/18

《經濟通通訊社20日專訊》2月16日除夕當天，阿里巴巴(09988)開源全新一代大模型千問Qwen3.5-Plus，性能媲美Gemini 3 Pro，登頂全球最強開源模型。Qwen3.5-Plus的API價格每百萬Token低至0.8元人民幣，僅為Gemini 3 pro的1/18。



千問3.5實現了底層模型架構的全面革新，此次發布的Qwen3.5-Plus版本總參數為3970億，激活僅170億，以小勝大，性能超過萬億參數的Qwen3-Max模型，部署顯存佔用降低60%，推理效率大幅提升，最大推理吞吐量可提升至19倍。



千問3.5在文本和視覺的混合數據上預訓練，實現了原生多模態的新突破，在推理、編程、Agent智能體等全方位基准評估中均表現優異，並在視覺理解能力的權威評測中斬獲數項性能最佳。



據悉，千問APP、PC端已第一時間接入Qwen3.5-Plus模型。開發者可在魔搭社區和HuggingFace下載新模型，或通過阿里雲百煉直接獲取API服務。(ct)