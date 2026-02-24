26,590.32
-491.59
(-1.82%)
26,580
+21
(+0.08%)
低水10
9,007.86
-189.52
(-2.06%)
5,270.70
-114.65
(-2.13%)
2,509.92億
4,117.41
+35.34
(+0.866%)
4,707.54
+47.13
(+1.011%)
14,291.57
+191.38
(+1.357%)
2,613.51
+12.72
(+0.49%)
63,133.3100
-1,522.7000
(-2.355%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0283
恒生指數
26,590.32
-491.59
(-1.82%)
期指(夜)
低水10
26,580
+21
(+0.08%)
國企指數
9,007.86
-189.52
(-2.06%)
科技指數
5,270.70
-114.65
(-2.13%)
大市成交
2,509.92億
股票
2,297.09億
(91.520%)
窩輪
71.12億
(2.834%)
牛熊證
141.71億
(5.646%)
即時更新：24/02/2026 17:25
可賣空股票總成交
2,164.61億
主板賣空
430.56億
(19.891%)
更新：24/02/2026 16:59
上証指數
成交：9,386.11億
4,117.41
+35.34
(+0.866%)
滬深300
4,707.54
+47.13
(+1.011%)
深証成指
14,291.57
+191.38
(+1.357%)
MSCI中國A50
2,613.51
+12.72
(+0.49%)
比特幣
資料由Binance提供
63,133.3100
-1,522.7000
(-2.355%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0283
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁
新聞
新聞
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
中銀, 滙豐, 恒生
29/01/2026 12:43
5.250%
渣打香港, 工銀亞洲, 招商永隆, 上商, 大新, 東亞
29/01/2026 12:43
5.375%
富邦
14/11/2025 11:36
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
即將公佈經濟數據
巴西-聯邦稅收
即將公佈
24/02/2026 22:00
前值
BRL 2,927.24億
市場預測
--
美國-FHFA房價指數(月率)
即將公佈
24/02/2026 22:00
前值
0.60%
市場預測
0.30%
HIBOR 同業拆息
隔夜
1.91%
1個月
2.34%
3個月
2.59%
更新：24/02/2026 11:15
最新
人氣
