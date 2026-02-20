直播中 : 開市Good Morning - 港股馬年開局憧憬紅盤高收？
--
--
(--)
26,802
+2
(+0.01%)
--
--
(--)
--
--
(--)
9.28億
4,082.07
-51.95
(-1.257%)
4,660.41
-59.17
(-1.254%)
14,100.19
-182.81
(-1.280%)
--
--
(--)
67,301.5000
+297.7700
(0.444%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0540
休市滬深港通 (北向): 2月16日至2月23日休市；滬深港通 (南向): 2月16日至2月23日休市
恒生指數
--
--
(--)
期指
26,802
+2
(+0.01%)
國企指數
--
--
(--)
科技指數
--
--
(--)
大市成交
9.28億
股票
9.28億
(100.000%)
窩輪
--
(0.000%)
牛熊證
--
(0.000%)
即時更新：20/02/2026 09:16
可賣空股票總成交
682.16億
主板賣空
192.20億
(28.176%)
更新：16/02/2026 16:59
上証指數
成交：8,468.08億
4,082.07
-51.95
(-1.257%)
滬深300
4,660.41
-59.17
(-1.254%)
深証成指
14,100.19
-182.81
(-1.280%)
MSCI中國A50
--
--
(--)
比特幣
資料由Binance提供
67,301.5000
+297.7700
(0.444%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0540
