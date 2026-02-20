20/02/2026 08:57

【外圍經濟】英國1月通脹降至3%，英倫銀行3月減息預期升溫

《經濟通通訊社20日專訊》英國1月份消費者物價指數(CPI)按年升3%，較去年12月的3.4%顯著放緩，為2025年3月以來最低水平，數據符合市場預期，並受汽油及食品價格回落帶動。



英國國家統計局首席經濟師指出，通脹回落主要源於運輸及食品成本減速，其中運輸費用年升幅收窄至2.7%，汽油價格下跌及航空票價漲勢趨緩亦貢獻顯著。



此數據強化市場對英倫銀行貨幣政策委員會於3月19日會議減息的預期，預計將進一步寬鬆以應對經濟放緩。



儘管2025年通脹持續高於2%目標，主要受服務業及能源價格推升，但預計2026年將快速回落，全年平均達2.5%，並於4月觸及2%。(rc)