20/02/2026 10:21

【關稅戰】美國與印尼達成貿易協議，將降低印尼商品關稅

《經濟通通訊社20日專訊》美國總統特朗普與印尼總統普拉博沃周四（19日）達成貿易協議，美國將下調印尼商品關稅，同時印尼將推動購買約330億美元美國商品。



根據協議，印尼多數輸美商品關稅稅率為19%，遠低於特朗普政府先前威脅徵收的32%關稅。



該協議亦取消印尼部分出口商品的額外關稅，包括棕櫚油、香料和醫藥產品。此外，雙方將建立機制，部分紡織品和服裝可獲得關稅豁免。



印尼方面則承諾取消對幾乎所有美國商品的關稅，並削減非關稅壁壘。印尼企業預計將增加採購美國能源、農產品等商品，其中包括100公噸的美國大豆、160萬噸粟米及9.3萬噸棉花，以縮小印尼對美國約160億美元的貿易順差。(rc)