直播中 : 開市Good Morning - 港股馬年開局憧憬紅盤高收？
26,498.49
-207.45
(-0.78%)
26,491
-309
(-1.15%)
低水7
9,003.09
-67.23
(-0.74%)
5,238.58
-128.94
(-2.40%)
735.17億
4,082.07
-51.95
(-1.257%)
4,660.41
-59.17
(-1.254%)
14,100.19
-182.81
(-1.280%)
--
--
(--)
67,332.5500
+328.8200
(0.491%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0484
休市滬深港通 (北向): 2月16日至2月23日休市；滬深港通 (南向): 2月16日至2月23日休市
恒生指數
26,498.49
-207.45
(-0.78%)
期指
低水7
26,491
-309
(-1.15%)
國企指數
9,003.09
-67.23
(-0.74%)
科技指數
5,238.58
-128.94
(-2.40%)
大市成交
735.17億
股票
611.83億
(83.223%)
窩輪
38.86億
(5.286%)
牛熊證
84.48億
(11.491%)
即時更新：20/02/2026 10:52
可賣空股票總成交
682.16億
主板賣空
192.20億
(28.176%)
更新：16/02/2026 16:59
上証指數
成交：8,468.08億
4,082.07
-51.95
(-1.257%)
滬深300
4,660.41
-59.17
(-1.254%)
深証成指
14,100.19
-182.81
(-1.280%)
MSCI中國A50
--
--
(--)
比特幣
資料由Binance提供
67,332.5500
+328.8200
(0.491%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0484
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
