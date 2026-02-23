23/02/2026 10:45

《外資精點》星展上調紫金目標價至55元，維持「買入」評級

《經濟通通訊社23日專訊》星展發表研究報告指，上調紫金(02899)目標價由40元至55元，維持「買入」評級。



該行指出，金價上漲主要受央行增持黃金儲備及ETF投機需求所支持，而銅市場則因礦場生產中斷、礦石品位下降，以及能源轉型和人工智能熱潮帶來的需求持續而供應短缺加劇。因此，該行將2026年金價及銅價預測分別上調30%及8%。



該行預計，公司2026年開採黃金產量將按年增長17%，在2028年的年複合增長率為14.4%。此外，開採銅及白銀產量於2026年將分別按年增長10%及25%，在2028年的年複合增長率分別為29%及25%。上調預測後，該行預計公司在2027年的盈利年複合增長率為44%。



