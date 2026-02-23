26,984.73
+571.38
(+2.16%)
26,975
+563
(+2.13%)
低水10
9,168.05
+208.49
(+2.33%)
5,367.54
+156.04
(+2.99%)
1,169.48億
4,082.07
-51.95
(-1.257%)
4,660.41
-59.17
(-1.254%)
14,100.19
-182.81
(-1.280%)
--
--
(--)
65,105.3900
-2,538.0000
(-3.752%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0745
休市滬深港通 (北向): 2月16日至2月23日休市；滬深港通 (南向): 2月16日至2月23日休市
恒生指數
26,984.73
+571.38
(+2.16%)
期指
低水10
26,975
+563
(+2.13%)
國企指數
9,168.05
+208.49
(+2.33%)
科技指數
5,367.54
+156.04
(+2.99%)
大市成交
1,169.48億
股票
967.17億
(82.701%)
窩輪
57.16億
(4.888%)
牛熊證
145.15億
(12.411%)
即時更新：23/02/2026 13:36
可賣空股票總成交
797.15億
主板賣空
172.72億
(21.667%)
半日數據，更新：23/02/2026 12:40
上証指數
成交：8,468.08億
4,082.07
-51.95
(-1.257%)
滬深300
4,660.41
-59.17
(-1.254%)
深証成指
14,100.19
-182.81
(-1.280%)
MSCI中國A50
--
--
(--)
比特幣
資料由Binance提供
65,105.3900
-2,538.0000
(-3.752%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0745
即市人氣股
新聞及評論
新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
中銀, 滙豐, 恒生
29/01/2026 12:43
5.250%
渣打香港, 工銀亞洲, 招商永隆, 上商, 大新, 東亞
29/01/2026 12:43
5.375%
富邦
14/11/2025 11:36
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
貴金屬
XAU 黃金現貨
5,155.9800
-8.0900
-0.157%
XAG 白銀現貨
87.0092
+0.0300
+0.034%
更新：23/02/2026 13:35
