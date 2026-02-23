23/02/2026 11:12

《券商精點》中銀證券:有色金屬板塊迎來重估機遇，金價中長期價格中樞有望維持高位

《經濟通通訊社23日專訊》中銀發表研究報告指出，2026年有色金屬行業有望呈現金融屬性與產業趨勢共振帶來的重估機遇。報告認為，在「反內捲」和擴內需驅動下，國內再通脹敍事強化，有色金屬的強周期屬性有望體現。



報告分析，有色金屬板塊主要支撐邏輯來自四大方面：一是弱美元周期開啟支撐大宗商品價格；二是地緣政治風險頻發正持續強化資源品的供給剛性；三是內需趨穩，價格修復，A股盈利因子有望回歸；四是有色行業今年在業績端或將呈現相對高景氣。



對於投資策略，報告建議工業金屬與戰略小金屬為矛，貴金屬為盾。具體來看，小金屬最具成長彈性，長期邏輯堅實，潛在空間最大；貴金屬板塊正處於業績兌現階段，投資屬性更為穩健；工業金屬風險收益特徵較為均衡，是構建組合的基礎性配置選擇。



報告提及，金價中長期價格中樞有望維持高位。此前市場對於黃金價格的長期上行邏輯已形成高度共識，目前來看多重核心支撐維度的底層邏輯均未發生根本性動搖。從長期視角來看，全球央行持續增持黃金儲備以優化外匯資產結構、夯實貨幣信用基礎，這一趨勢仍在延續；美國全球戰略布局的調整帶來全球經貿與金融格局的重構，疊加地緣政治沖突的持續發酵與局部風險的反覆，進一步提升了黃金的避險配置價值。而從中期維度而言，市場對美聯儲進入降息周期的核心預期未變，貨幣政策轉向的大方向為金價提供了關鍵的流動性與利率支撐。



