27,014.38
+601.03
(+2.28%)
27,022
+610
(+2.31%)
高水8
9,182.08
+222.52
(+2.48%)
5,384.81
+173.31
(+3.33%)
1,063.74億
4,082.07
-51.95
(-1.257%)
4,660.41
-59.17
(-1.254%)
14,100.19
-182.81
(-1.280%)
--
--
(--)
64,976.9800
-2,666.4100
(-3.942%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0732
休市滬深港通 (北向): 2月16日至2月23日休市；滬深港通 (南向): 2月16日至2月23日休市
恒生指數
27,014.38
+601.03
(+2.28%)
期指
高水8
27,022
+610
(+2.31%)
國企指數
9,182.08
+222.52
(+2.48%)
科技指數
5,384.81
+173.31
(+3.33%)
大市成交
1,063.74億
股票
867.43億
(81.545%)
窩輪
54.48億
(5.122%)
牛熊證
141.83億
(13.333%)
即時更新：23/02/2026 11:59
可賣空股票總成交
1,361.73億
主板賣空
394.86億
(28.997%)
更新：20/02/2026 16:59
上証指數
成交：8,468.08億
4,082.07
-51.95
(-1.257%)
滬深300
4,660.41
-59.17
(-1.254%)
深証成指
14,100.19
-182.81
(-1.280%)
MSCI中國A50
--
--
(--)
比特幣
資料由Binance提供
64,976.9800
-2,666.4100
(-3.942%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0732
最新重要數據
美國-製造業採購經理人指數
公佈值
51.20
公佈日期
20/02/2026 22:45
美國-國內生產總值(年度化)(季率)
公佈值
1.40%
公佈日期
20/02/2026 21:30
英國-製造業採購經理人指數
公佈值
52.00
公佈日期
20/02/2026 17:30
美元匯率-最大跌幅
AUD 澳元/美元
0.7071
-0.0040
-0.562%
NZD 紐元/美元
0.5982
-0.0020
-0.338%
THB 美元/泰銖
30.9880
-0.1050
-0.338%
更新：23/02/2026 11:55
即將公佈經濟數據
新加坡-消費者物價指數(年率)
即將公佈
23/02/2026 13:00
前值
1.20%
市場預測
1.40%
新加坡-核心消費者物價指數(年率)
即將公佈
23/02/2026 13:00
前值
1.20%
市場預測
1.50%
