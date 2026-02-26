26/02/2026 10:41

【預算迴響】瑞銀：豪宅印花稅增加不利豪宅發展商，反映政府對樓市支持立場轉向中性甚至負面

《經濟通通訊社26日專訊》瑞銀發表研究報告指出，香港政府在2026年財政預算案出乎市場意料，不但未有推出任何刺激樓市措施，反而宣布將1億港元以上住宅物業的印花稅稅率由4.25%提高至6.5%，預計將對豪宅發展商帶來負面影響。



報告指出，在其覆蓋的發展商中，九倉(00004)對香港超級豪宅的敞口最大，佔其資產淨值17%，其次是嘉里建設(00683)佔6%，恒地(00012)佔4%，以及新地(00016)佔2%。



瑞銀認為，這是自2018年空置稅建議以來首次收緊樓市措施，反映政府對房地產市場的立場已從支持轉向中性甚至略微負面。鑑於財政狀況仍然緊張，預計政府可能會推出更多土地招標以回籠資金，這可能會限制住宅價格的長期上漲空間。



財政預算案指出2026/27財年將推出9個住宅用地，可提供約2.2萬個單位，較2025/26財年的1.37萬個單位目標大幅增加。相反，2026/27財年不會推出商業用地。財政司司長亦指土地出售安排將按季度公布，目標維持市場穩健發展。該行認為，政府在樓市疲弱時會放緩土地出售步伐；然而，若市場強勁復甦，土地出售步伐或加速。因此，鑑於北部都會區有大量可售土地儲備，住宅價格急劇復甦的可能性看似較低。同時，政府更新房屋落成展望，預計未來5年私人住宅平均每年落成1.7萬個單位。同期公共房屋平均每年落成預計達3.92萬個單位。



另外，政府重申推動房地產投資信託基金(REIT)互通計劃，並將提出修訂法案允許REIT私有化或重組，同時對轉讓非住宅物業至擬上市REIT提供印花稅豁免。瑞銀預計這些措施對領展(00823)和冠君產託(02778)略有利好。(kl)



