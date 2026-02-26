26/02/2026 10:37

地產股 目標價 評級 新地(00016) 147.5元 買入 恒地(00012) 37元 買入 信置(00083) 13.9元 買入

《經濟通通訊社26日專訊》滙豐研究發表報告指出，政府宣布調高1億港元以上住宅物業的印花稅稅率，由4.25%升至6.5%，部分發展商股價因而下跌約2%。該行認為屬健康回調，鑑於板塊年至今表現強勁。該行指出，相關影響應有限，因該措施僅佔市場總成交0.3%。此舉意圖料為增加財政收入，而非壓抑整體樓市。更重要的是，該行從整體2026-27年度財政預算案的土地及房屋政策大局判斷，對樓市的政策立場維持支持。為支持商業市場復甦，政府決定再延一年不推出商業用地。預計未來五年私人住宅單位落成量平均接近每年1.7萬個，較五年前平均低8%，或較2025年一手住宅銷售低15%。另外，政府計劃於本年提出修訂法案，容許REITs進行私有化或重組，該行認為這與證監會2024年建議相關。若屬實，可為REITs提供清晰的私有化或企業重組框架，類似《公司條例》下的機制。該行認為這或因REITs整體估值低迷而觸發重估。股票建議方面，報告指出，新鴻基地產(00016)應為樓市復甦的主要受益者，因其可售資源充足；恒基地產(00012)盈利前景改善，受惠於物業銷售更好及借貸成本降低。同時認為信和置業(00083)盈利前景增強，因其積極土地儲備活動。該行維持目標價、估計及評級不變。(kl)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。