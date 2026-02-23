23/02/2026 17:15

《外圍焦點》美國公布達拉斯製造業活動指數等數據

《經濟通通訊社23日專訊》美國最高法院上周五（20日）裁定特朗普關稅不合法，但未改變市場對美國經濟前景的預測，美股不跌反升。道指收市升230.81點或0.47%，報49625.97點；標普500指數升47.62點或0.69%，報6909.51點；納指升203.34點或0.9%，報22886.07點。港股方面，恒生指數收市報27081，升668點或2.5%，成交1730億元。



各國沒重要經濟活動。數據方面，本港時間今日5:00pm，德國公布2月IFO-企業信心指數，料由87.6升至88.3。今晚11:00pm，美國公布12月耐用品訂單，料由5.3%逆轉至下滑1.4%；12月工廠訂單料由2.7%逆轉至下滑0.7%。11:30pm，美國公布2月達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數，料由負1.2收窄至負0.8。(wa)