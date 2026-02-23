--
--
(--)
--
--
(--)
--
--
(--)
--
--
(--)
0.00億
4,082.07
-51.95
(-1.257%)
4,660.41
-59.17
(-1.254%)
14,100.19
-182.81
(-1.280%)
--
--
(--)
67,289.7900
-353.6000
(-0.523%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0501
休市滬深港通 (北向): 2月16日至2月23日休市；滬深港通 (南向): 2月16日至2月23日休市
恒生指數
--
--
(--)
期指
--
--
(--)
國企指數
--
--
(--)
科技指數
--
--
(--)
大市成交
0.00億
股票
--
(--)
窩輪
--
(--)
牛熊證
--
(--)
即時更新：23/02/2026 08:37
可賣空股票總成交
1,361.73億
主板賣空
394.86億
(28.997%)
更新：20/02/2026 16:59
上証指數
成交：8,468.08億
4,082.07
-51.95
(-1.257%)
滬深300
4,660.41
-59.17
(-1.254%)
深証成指
14,100.19
-182.81
(-1.280%)
MSCI中國A50
--
--
(--)
比特幣
資料由Binance提供
67,289.7900
-353.6000
(-0.523%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0501
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

07
三月
大館｜「大館小馬」：雪特蘭小馬驚喜現身大館 大館｜「大館小馬」：雪特蘭小馬驚喜現身大館
商場活動 文化藝術
大館｜「大館小馬」：雪特蘭小馬驚喜現身大館
推介度：
07/03/2026 - 15/03/2026
24
五月
銅鑼灣維多利亞公園｜2026年維園佛誕嘉年華 銅鑼灣維多利亞公園｜2026年維園佛誕嘉年華
節慶活動 文化藝術
銅鑼灣維多利亞公園｜2026年維園佛誕嘉年華
推介度：
24/05/2026
免費
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
02013 微盟集團00020 商湯－Ｗ09888 百度集團－ＳＷ09698 萬國數據－ＳＷ01810 小米集團－Ｗ09988 阿里巴巴－Ｗ
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
美元匯率-最大跌幅
KRW 美元/南韓圜
1,439.1400
-4.3000
-0.298%
THB 美元/泰銖
31.0100
-0.0830
-0.267%
AUD 澳元/美元
0.7097
-0.0014
-0.198%
更新：23/02/2026 08:35
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.08%
3個月國債孳息率
3.69%
10年-3個月國債孳息率
0.39%
更新：20/02/2026 16:15
HIBOR 同業拆息
隔夜
2.57%
1個月
2.48%
3個月
2.68%
更新：20/02/2026 11:15
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處