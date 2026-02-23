23/02/2026 16:05

【特朗普當政】從「購買美國」到「出售美國」，美國投資者加速撤離華爾街

《經濟通通訊社23日專訊》倫敦金融交易所集團／理柏的數據顯示，過去六個月美國本土投資者從美國股票產品中撤資約750億美元，僅2026年初至今就流出520億美元，數字為至少2010年以來，年初前八周同期最大撤資規模。



自2009年全球金融危機結束以來，由於強勁的經濟和企業盈利增長，以及在科技行業的主導地位，美國股市大幅上漲，「購買美國」交易給國內外投資者帶來了回報，AI熱潮更推動標普500指數去年創下歷史新高。



不過，隨著市場對AI潛在風險及相關成本的擔憂加劇，華爾街股票的吸引力正在減弱。先前引領漲勢的美國科技巨企股價飆升，正促使投資者變得更加挑剔，許多人開始「出售美國」，把資金投資在其他地方。數據顯示，今年以來，美國投資者已向新興市場股票投入約260億美元，其中韓國是最大的單一國家投資目的地，流入資金28億美元，其次是巴西，流入12億美元。(rc)