23/02/2026 14:44

《本港樓市》經絡料美聯儲下月將按兵不動，上半年HIBOR徘徊2至3厘

《經濟通通訊社23日專訊》根據經絡按揭轉介研究部最新數據顯示，2026年1月份的經絡按揭息率指數(MMI)，即反映普遍按揭新客戶一般可做到的實際按息水平，最新報3.27厘，按月微升2點子，連跌3個月後回升。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，現時普遍銀行新造H按及P按的按息維持3.25厘不變，使MMI繼續徘徊3.25厘水平。



曹德明續指，目前美國勞動市場未有加速惡化，料美聯儲下月議息會議將按兵不動。香港方面，今日一個月HIBOR報2.44厘，HIBOR走勢將取決於美國息口及資金流向，預計HIBOR上半年將反覆徘徊2厘至3厘水平，普遍新造H按的實際息率將維持3.25厘水平。若再有資金流入香港，HIBOR才有機會反覆挑戰2厘以下水平，屆時H按業主或有機會以低於封頂息率供樓，MMI亦有機會跟隨回調。(bi)