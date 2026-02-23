23/02/2026 15:01

睿盛銀行：中港股市盈利能見度逐步改善，中國科技股頗具吸引力

《經濟通通訊社23日專訊》睿盛銀行(VP Bank)新加坡分行聯席主管兼亞洲首席投資官 Thomas Rupf表示，對於中港股市，盈利能見度逐步改善，市場廣度正在恢復。消費趨於穩定；政策支持力度雖然增量有限，但方向更為清晰，估值不高且市場持倉偏輕，使中國成為新興市場中最核心的增持標的。



他續指，中國科技股作為美國科技股的替代選擇頗具吸引力，但建議應避免政策依賴度高、槓桿過大的板塊。



早前美國最高法院裁定特朗普不獲授權緊急徵收關稅，睿盛銀行(VP Bank) 集團首席投資官兼國際業務主管Felix Brill指出，關稅重新成為焦點，現在公司可能會去美國要求退還之前繳的關稅，這可能會造成巨大的混亂，這將會為企業或投資者帶來極大的不確定性，預期接下來一段時間的市場也會繼續關注相關事件。



被問及現時人工智能板塊是否存有泡沫，Felix Brill指出，也許相關泡沫是存在的，但一年前已有人說該板塊已經太貴，但去年該板塊表現得非常好，認為難以確切知道現時處在泡沫的哪個階段，但指出在投資組合中應有相關敞口，但要管理好相關風險。



Felix Brill表示，該行對美國、歐洲以及日本等股市均持中性看法，但建議增持新興債券市場，亦建議投資者採取多元化投資組合，避免投資組合過份集中，亦指現時地緣政治風險亦未消失。



Felix Brill提及，該行對美元不是很看好。短期內可能會有反彈，但長期來看，認為美元會繼續走弱，亦預期美元很可能在未來幾年進一步走弱。(bn)