23/02/2026 19:14
《再戰明天》美國公布批發庫存及批發貿易，渣打公布業績
《經濟通通訊社23日專訊》美國公布批發庫存及批發貿易，及渣打公布業績，料為周二（24日）市場焦點。
各國沒重要經濟活動。數據方面，周二（24日）11:00pm（本港時間．下同），美國公布12月批發庫存，月率升幅料維持於0.2%；12月批發貿易。
在本港，明日公布業績的公司有:數碼通電訊(00315)、豐盛生活服務(00331)、JBB BUILDERS(01903)、渣打集團(02888)、百盛集團(03368)、正大企業國際(03839)、法拉帝(09638)等。
此外，明日MIRXES-B(02629)將有基石投資者持股解禁。
另外，英偉達(US.NVDA)周三（25日）美股盤後公布業績。美國周五（27日）公布1月PPI物價指數。(wa)
