23/02/2026 16:33

微信：農曆新年旅行、生活娛樂線下交易筆數按年均升逾20%，香港按年升24%

《經濟通通訊社23日專訊》微信發布農曆新年數據報告指，其間旅行、生活娛樂線下交易筆數按年升幅均超過20%。另全球小程序交易金額按年增長超65%。



期內，澳門與香港交​​易筆數按年分別上升39%、24%；當中香港地區小程序交易金額按年增長逾70%，包括Heytea（境外）、蜜雪冰城（港澳）、星巴克（港澳）三大茶飲咖啡品牌小程序的日均訪問用戶按年增長約四成；遇見小麵HK小程序的交易筆數按年增長超過200%。



*港人北上醫院診所消費筆數按年增長117%*



此外，港人北上私立/民營醫院診所消費筆數按年增長117%。



帶「馬」字的旅遊目的地馬來西亞、馬爾代夫等帶「馬」字的旅遊目的地線下交易消費金額按年分別升131%、186%；馬來西亞小程序交易金額按年增長140%。澳門、香港、泰國、韓國、馬來西亞穩居境外線下交易筆數首五名。此外，受冬奧驅動，小程序在意大利交易金額較去年同期增長超過190%。



*入境遊用戶線下交易筆數按月增長超1倍*



公司亦稱，海外入境遊客方面，通過在WeChat綁定國際銀行卡線下交易筆數當月日均訪問小程序的入境遊用戶按月增長超1倍。其中，醫療美容相關消費交易金額較去年同期增長翻倍；「外包內用」上，微信支付現已支援12個國家和地區的29個境外錢包，今年農曆新年按年筆數增長超過28%。



*送帶封面紅包超6億次*



微信用戶送帶封面紅包超6億次；近千萬條和農曆新年有關的內容在視頻號發布，按年增幅39%。微信藍包帶動微信小店日均送禮訂單數按月增加4倍。其中，廣東同時登頂全國「最愛發紅包」和「最愛送藍包」省份。(rh)