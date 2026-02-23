23/02/2026 18:57

【關稅戰】大新：美國關稅裁決結果大致符合外界主流預期，港股維持中性觀點

《經濟通通訊社23日專訊》大新銀行經濟研究及投資策略部發表研究報告指，美國最高法院大法官以6-3比數，推翻美國總統特朗普向貿易夥伴徵收的對等關稅，以及向中國、加拿大及墨西哥徵收的芬太尼關稅，指特朗普政府引用聯邦緊急權力法加徵關稅是越權。至於已徵收的1700億美元關稅退款，將由下級法院處理。



該行表示，特朗普在裁決後隨即簽署命令，引用另一條款徵收10%全球基準關稅，上周六(21日)更宣布將關稅提高至15%（限期150天），並會引用232條及301條款啟動新的進口調查。特朗普批評法院的裁決，又稱關稅退款的相關訴訟可能延宕長達五年，歐洲議會今天將召開緊急會議，重新評估歐盟與美國的貿易協議。中國商務部稱對美方行動保持密切關注並堅定維護中方利益。



*是次裁決大致符合外界主流預期*



該行指出，關稅前景仍充滿不確定性，裁決大致符合外界主流預期。彭博分析認為，特朗普引入新關稅取代被推翻的對等關稅及芬太尼關稅，美國的實質進口關稅稅率或有望由13.6%降至12%；而大量企業追討關稅退款，均可能帶來新的不確定性。



該行提及，是次裁決大致符合外界主流預期，而且關稅本身亦有不少可替代的方案，對股市及經濟的影 響未必會太大。該行繼續看好美股，可受惠於美國經濟保持穩健，以及聯儲局今年仍有望減息。美股估值持續偏高，龍頭科技企業盈利表現或成後市走向的關鍵。同時，美國政府長遠財政狀況仍有隱憂，加上新關稅對財政收入的影響仍不明朗，該行維持主權及投資級別債券中性觀點，預料短期債券表現或較長期債券為佳。



*港股維持中性觀點*



該行表示，港股維持中性觀點，是次最高法院的裁決為特朗普的外交談判上增添了更多不確定性。特朗普在3月底訪華前，可能會尋求更多談判籌碼，或再次引起市場波動。港股目前股值並不便宜，市場亦繼續觀望中央會否推出大型刺激措施支持經濟增長。(bn)