23/02/2026 08:39

【關稅戰】特朗普對全球徵收臨時關稅，許正宇：對本港經濟韌性影響相對有限

《經濟通通訊社23日專訊》美國總統特朗普簽署行政命令，引用1974年貿易法第122條，對全球徵收10%臨時關稅，周六（21日）又宣布稅率提高至15%；白宮稱新關稅2月24日生效、為期150天。



財經事務及庫務局局長許正宇表示，本港經濟有一定底氣，因此一直以來即使是關稅有不同情況，對本港經濟韌性影響是相對有限，持續下去只要繼續努力，相信香港整體環境只會更好。



許正宇提及，上述臨時關稅事件體現香港政策穩定性及確定性，這方面對香港作為資金、投資安全港、避風港，正體現到其優勢，同一時間讓全球投資者知道可預見性的重要性。



許正宇亦指，港府銳意推動新資產類別，包括債券市場、商品市場等，希望令香港成為綜合性國際金融中心，讓金融服務聯繫到實體經濟。另外，本港去年獲倫敦金屬交易所認可作為遞交港後，約一年已有15個倉儲設施落地，儲存有色金屬超過2萬噸。(jl)







