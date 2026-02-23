23/02/2026 14:38

【關稅戰】景順：美國最高法院推翻關稅政策符預期，惟整體關稅水平不太可能大幅下降

《經濟通通訊社23日專訊》景順首席環球市場策略師Brian Levitt表示，美國最高法院推翻美國關稅政策的裁決大致在市場預期之內。預測市場一直認為IEEPA關稅被維持的機率偏低，尤其是在最高法院於去年11月的口頭辯論中對其合法性表達質疑之後。



他提及，儘管裁決已大致反映在金融市場中，但初步反應仍與預期一致：美國小型股上漲、非美股市走強、美國國債殖利率曲線轉陡、美元走弱。由於市場先前已普遍預期這一結果，這些初期行情更像是對新聞頭條的即時反應，而非全球經濟基本面出現重大變化的真實訊號。



他補充，儘管法院推翻了IEEPA關稅，但美國整體關稅水平不太可能大幅下降。其他法規賦予總統廣泛的關稅課徵權，這意味著先前依據IEEPA實施的關稅，可能會在不同的法律架構下重新施加。因此，市場對此次裁決的初步反應最終可能相當短暫。



他提及，鑑於維持關稅的途徑仍有多種選項，美國關稅水準看似將持續存在，即使其法律基礎可能改變。值得慶幸的是，全球經濟與金融市場已證明能夠承受數十年高位的美國關稅水準。



*景順對今年展望仍樂觀，市場波動性或增加*



景順表示，對2026年的展望仍然樂觀。多項順風因素正同時匯聚，包括全球性的財政與貨幣刺激措施，以及有望提升生產力與經濟增長的人工智慧驅動投資。同時，整體而言家庭與企業的槓桿水準並不高。



因此，目前環境仍然有利於風險資產，特別是估值具吸引力的領域，如非美股票、小型股及美國周期性行業。此次裁決對我們的投資觀點影響甚微。從投資角度來看，儘管宏觀與市場前景依舊正面，但隨著事件陸續發展，市場波動性可能會有所增加。(jl)