23/02/2026 16:29

《經濟時評》瑞銀：地方兩會經濟增長目標大多低於去年，料中國經濟增長目標介乎4.5%至5%

《經濟通通訊社23日專訊》今年全國兩會將於3月4及5日召開，瑞銀證券首席中國經濟學家宋宇預計，政府工作報告對經濟目標和宏觀政策基調的設定將基本符合預期，應更為關注政府工作報告發布後之高層領導在小組討論中的發言。



他提及，經濟目標已在去年12月召開的中央經濟工作會議上設定，但要到兩會期間才會公布。目前陸續召開的地方兩會，通常對於即將召開的全國兩會提供一些指引。



地方兩會所設定的經濟增長目標大多低於2025年，不過多地強調「要在實際工作中全力爭取更好結果」，意味著經濟增長目標更可能設定在4.5%至5%這一區間，而非5%左右。瑞銀認為，區間下限應該並非政策制定者的理想目標，就像2024年和2025年經濟目標設定在5%左右，實際更像5%或更高。



瑞銀認為，2024和2025年設定的經濟目標和實際增速表明，高層或希望改變此前十多年經濟增速下滑的速度。上述潛在經濟增長目標或許也可被視為「十五五」期間目標。4.5%可能更接近2030年的適宜經濟目標，而非2026年。



*地緣經濟緊張局勢擔憂緩解，信心提振予中央更大空間出台監管措施*



另外，經濟增長目標下修或表明政府預留更多靈活空間，考慮到當前宏觀環境面臨各種挑戰，包括人口結構影響及地緣經濟緊張局勢。去年12月中央經濟工作會議以來，中美關係整體企穩以及中國與其他發達市場關係明顯改善，市場對於地緣經濟緊張局勢的擔憂有所緩解。



至於中國與發達市場關係改善所帶來的實際利好或許不像看起來那麼大，許多協議僅為初步方案。不過這顯然對市場情緒帶來一定提振作用。得益於此，政府或對於實現5%左右的經濟增速更有信心。信心提振或給政府出台更多監管措施帶來更大空間。實際操作中，政府通常會在「反內捲」大框架下出台各類政策組合。(jl)