23/02/2026 11:34
《港元利率》港元拆息普遍向下，一個月拆息報2.44厘見三個月低
《經濟通通訊社23日專訊》港元拆息普遍向下，而與樓按相關的一個月拆息報2.43952厘，跌3.721基點，見三個月低位；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.63887厘，跌3.625基點。
隔夜息報1.94048厘，跌63.345基點；一周拆息跌6.422基點，報2.37816厘，兩周則跌6.191基點，報2.41321厘。長息方面，六個月拆息升0.798基點，報2.8厘，一年期則跌0.071基點，報2.89167厘。
港元匯價今日在7.8163-7.8132之間上落，最新報7.8163。
資料來源：香港銀行公會
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|1.94048
|-63.345
|一周
|2.37816
|-6.422
|兩周
|2.41321
|-6.191
|一個月
|2.43952
|-3.721
|兩個月
|2.58935
|-6.065
|三個月
|2.63887
|-3.625
|六個月
|2.8
|+0.798
|一年
|2.89167
|-0.071
