26,983.88
+570.53
(+2.16%)
26,980
+568
(+2.15%)
低水4
9,167.59
+208.03
(+2.32%)
5,367.02
+155.52
(+2.98%)
1,169.82億
4,082.07
-51.95
(-1.257%)
4,660.41
-59.17
(-1.254%)
14,100.19
-182.81
(-1.280%)
--
--
(--)
65,120.6900
-2,522.7000
(-3.729%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0745
休市滬深港通 (北向): 2月16日至2月23日休市；滬深港通 (南向): 2月16日至2月23日休市
恒生指數
26,983.88
+570.53
(+2.16%)
期指
低水4
26,980
+568
(+2.15%)
國企指數
9,167.59
+208.03
(+2.32%)
科技指數
5,367.02
+155.52
(+2.98%)
大市成交
1,169.82億
股票
967.51億
(82.706%)
窩輪
57.16億
(4.886%)
牛熊證
145.15億
(12.408%)
即時更新：23/02/2026 13:36
可賣空股票總成交
797.15億
主板賣空
172.72億
(21.667%)
半日數據，更新：23/02/2026 12:40
上証指數
成交：8,468.08億
4,082.07
-51.95
(-1.257%)
滬深300
4,660.41
-59.17
(-1.254%)
深証成指
14,100.19
-182.81
(-1.280%)
MSCI中國A50
--
--
(--)
比特幣
資料由Binance提供
65,120.6900
-2,522.7000
(-3.729%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0745
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

10
二月
啟德體育園｜首個大型新春盛會 園區內最大型年宵市集，從室內延伸到戶外美食海灣 啟德體育園｜首個大型新春盛會 園區內最大型年宵市集，從室內延伸到戶外美食海灣
大型盛事 節慶活動
啟德體育園｜首個大型新春盛會 園區內最大型年宵市集，從室內延伸到戶外美食海灣
推介度：
10/02/2026 - 26/02/2026
免費
07
十一月
西灣河香港電影資料館｜75 載銀光萃影 ─ ─ 銀都電影劇照及海報展 西灣河香港電影資料館｜75 載銀光萃影 ─ ─ 銀都電影劇照及海報展
展覽 文化藝術
西灣河香港電影資料館｜75 載銀光萃影 ─ ─ 銀都電影劇照及海報展
推介度：
07/11/2025 - 05/07/2026
免費
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ01810 小米集團－Ｗ00700 騰訊控股09992 泡泡瑪特00388 香港交易所00020 商湯－Ｗ
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
65,120.69
-2,522.70
-3.729%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
1,869.2100
-88.6100
-4.526%
BitcoinCash-比特幣現金-BCH BCH 比特幣現金
541.5000
-29.3000
-5.133%
更新：23/02/2026 13:36
HIBOR 同業拆息
隔夜
1.94%
1個月
2.44%
3個月
2.64%
更新：23/02/2026 11:15
美元匯率-最大跌幅
AUD 澳元/美元
0.7070
-0.0041
-0.581%
THB 美元/泰銖
30.9700
-0.1230
-0.396%
NZD 紐元/美元
0.5984
-0.0018
-0.298%
更新：23/02/2026 13:36
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處