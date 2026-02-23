23/02/2026 08:36

【關稅戰】官媒：美國援引過時法律加徵關稅，中方不排除相應調整應對

《經濟通通訊社23日專訊》美國最高法院裁定特朗普全球關稅違法，超1750億美元稅收面臨退款。特朗普周五（20日）動用替補工具加徵10%全球關稅，暗示違法徵收的關稅不退了，周六（21日）又宣布稅率提高至15%；白宮稱新關稅2月24日生效、為期150天。



央視(CCTV)旗下新媒體「玉淵譚天」援引熟悉國際經貿談判事務的人士指出，如果美國停止相關措施或下調稅率，中國不排除會根據實際變化作出評估和調整的可能性；但如果美國以其他法律工具繼續加徵新的關稅，中方也會研判是否採取相應措施。



*芬太尼關稅及對等關稅應盡快終止徵收*



玉淵譚天周日(22日)在微博上點評稱，美國最高法院的裁決，以及美國政府隨後發布的行政令都說明，美國早前依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）加徵的關稅沒有法律基礎，美方相關部門將終止執行相關關稅舉措。具體到對華關稅方面：一是所謂的芬太尼關稅，目前對華收取10%稅率；二是所謂的對等關稅，目前對華執行其中的10%稅率，餘下24%稅率暫緩執行。按照美國行政令的說法，這些關稅將「盡快終止徵收」。



在美國最高法院作出裁決後，也就意味著美方根據最高法院判決發布的取消IEEPA關稅的行政命令同樣也適用於中美關稅安排中的相關部分，對華IEEPA關稅應自動取消。



學者指出，理論上此次裁決之後，美國進口商有權向海關提出退稅申請。



*臨時關稅援引過時法律，具被起訴風險*



玉淵譚天並稱，至於美國最新加徵的所謂「臨時關稅」，援引的是很久沒有使用的《1974年貿易法》第122條，理由是「從根本上解決美國國際收支失衡」，尤其是解決美國存在巨額貿易逆差的問題。但第122條的適用前提是，美國國際收支出現根本性的問題。



玉淵譚天提及，法律上對此的判斷依據並不是單一的貨物貿易逆差，而是包括資本流動、商品和服務貿易在內的整體國際收支狀況。「從這個角度看，美國這項關稅生效之後，很可能像此前一樣面臨被起訴的風險。」玉淵譚天表示。(ry)