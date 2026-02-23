直播中 : 開市Good Morning - 敗訴難擋特朗普加稅野心
直播中 : 開市Good Morning - 敗訴難擋特朗普加稅野心
27,058.19
+644.84
(+2.44%)
27,069
+657
(+2.49%)
高水11
9,199.52
+239.96
(+2.68%)
5,397.23
+185.73
(+3.56%)
633.16億
4,082.07
-51.95
(-1.257%)
4,660.41
-59.17
(-1.254%)
14,100.19
-182.81
(-1.280%)
--
--
(--)
64,711.1700
-2,932.2200
(-4.335%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0791
休市滬深港通 (北向): 2月16日至2月23日休市；滬深港通 (南向): 2月16日至2月23日休市
恒生指數
27,058.19
+644.84
(+2.44%)
期指
高水11
27,069
+657
(+2.49%)
國企指數
9,199.52
+239.96
(+2.68%)
科技指數
5,397.23
+185.73
(+3.56%)
大市成交
633.16億
股票
504.82億
(79.731%)
窩輪
32.76億
(5.174%)
牛熊證
95.58億
(15.095%)
即時更新：23/02/2026 10:18
可賣空股票總成交
1,361.73億
主板賣空
394.86億
(28.997%)
更新：20/02/2026 16:59
上証指數
成交：8,468.08億
4,082.07
-51.95
(-1.257%)
滬深300
4,660.41
-59.17
(-1.254%)
深証成指
14,100.19
-182.81
(-1.280%)
MSCI中國A50
--
--
(--)
比特幣
資料由Binance提供
64,711.1700
-2,932.2200
(-4.335%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0791
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

奧海城五環遊樂園免費玩！三大主題區︰38米長網環陣+迷宮+攀...
玩樂旅遊 玩樂假期

奧海城五環遊樂園免費玩！三大主題區︰38米長網環陣+迷宮+攀...
尖東高級中菜廳推出華麗金蠔宴！金蠔酥香焗大響螺、蜜餞金蠔配金...
Travel & Dining 「世」界味覺之旅

尖東高級中菜廳推出華麗金蠔宴！金蠔酥香焗大響螺、蜜餞金蠔配金...
開市Good Morning

解讀美聯儲會後聲明

外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ00700 騰訊控股01810 小米集團－Ｗ00020 商湯－Ｗ00005 滙豐控股00388 香港交易所
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
最新重要數據
日本-消費者物價指數(年率)
公佈值
1.50%
公佈日期
20/02/2026 07:30
澳洲-製造業採購經理人指數
公佈值
51.50
公佈日期
20/02/2026 06:00
澳洲-失業率
公佈值
4.10%
公佈日期
19/02/2026 08:30
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
64,711.17
-2,932.22
-4.335%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
1,861.8100
-96.0100
-4.904%
Chainlink-預言機-LINK LINK 預言機
8.2100
-0.4800
-5.524%
更新：23/02/2026 10:15
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處