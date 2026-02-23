23/02/2026 15:44

《中國要聞》美團春節數據：北京、上海、成都位列春節熱門旅遊目的地前三

《經濟通通訊社23日專訊》美團(03690)今日發布《2026春節消費洞察報告》顯示，受返鄉團圓、反向過年等多種出行需求場景激發，北京、上海、成都、重慶、深圳、廣州、西安、杭州、南京、武漢為熱門旅遊目的地Top10。其中，浙江義烏、廣東鶴山、江蘇張家港位列春節縣域旅遊熱度Top3。



家庭出遊成為拉動春節文旅消費的重要力量。據美團旅行數據，春節期間，親子票預訂量同比增長76%，「多代同遊」成新趨勢。今年春節，美團用戶「走得更遠、玩得更深入」，人均打卡2.2個城市，到訪多個城市的文旅消費人數佔比同比增長50%。



美團旅行數據顯示，春節期間，浙江義烏則躋身為春節文旅熱度最高的縣級市。據悉，義烏設置有10個「春晚同款」打卡點，吸引各地遊客打卡留念。美團旅行數據顯示，復原春晚美學場景的「西門老街」，搜索量超五倍。(jq)