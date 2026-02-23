27,081.91
+668.56
(+2.53%)
27,071
+659
(+2.50%)
低水11
9,197.38
+237.82
(+2.65%)
5,385.35
+173.85
(+3.34%)
1,729.63億
4,082.07
-51.95
(-1.257%)
4,660.41
-59.17
(-1.254%)
14,100.19
-182.81
(-1.280%)
--
--
(--)
65,624.0000
-2,019.3900
(-2.985%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0661
休市滬深港通 (北向): 2月16日至2月23日休市；滬深港通 (南向): 2月16日至2月23日休市
恒生指數
27,081.91
+668.56
(+2.53%)
期指
低水11
27,071
+659
(+2.50%)
國企指數
9,197.38
+237.82
(+2.65%)
科技指數
5,385.35
+173.85
(+3.34%)
大市成交
1,729.63億
股票
1,512.68億
(87.457%)
窩輪
64.09億
(3.705%)
牛熊證
152.86億
(8.838%)
即時更新：23/02/2026 16:50
可賣空股票總成交
797.15億
主板賣空
172.72億
(21.667%)
半日數據，更新：23/02/2026 12:40
上証指數
成交：8,468.08億
4,082.07
-51.95
(-1.257%)
滬深300
4,660.41
-59.17
(-1.254%)
深証成指
14,100.19
-182.81
(-1.280%)
MSCI中國A50
--
--
(--)
比特幣
資料由Binance提供
65,624.0000
-2,019.3900
(-2.985%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0661
